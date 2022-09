Elezioni Provincia, Robaldo: "Sindaci e consiglieri comunali della Granda chiedono presenza e disponibilità"

"Da oltre un decennio ho l'opportunità di collaborare con gli Amministratori di tantissimi Comuni della Granda e ne ho sempre apprezzato la passione, la costanza e l'impegno che va oltre ogni orario.

Fare il Presidente della Provincia non può prescindere dal tenere bene a mente questi aspetti e adoperarsi con il massimo delle proprie forze perché Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali possano contare su presenza e disponibilità.

La mia candidatura trae forza proprio da questa esperienza e dalla volontà di tutto il 'Patto Civico per la Granda' di consentire ad ogni Amministratore di partecipare al governo del cuneese" lo spiega Luca Robaldo, candidato Presidente della Provincia per la lista "Patto Civico per la Granda".





"Gli incontri che stiamo svolgendo sul territorio, molti dei quali su invito dei Sindaci, ci consentono di arricchire il programma di lavoro che proporrò al Consiglio Provinciale. Il prossimo Presidente, infatti, sarà affiancato dai Consiglieri Provinciali che sono stati eletti a e che non solo rappresentano le diverse aree territoriali della Granda ma apportano specifiche competenze, oltre ad appartenere a quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento: anche per questo motivo restiamo fortemente convinti che solo un Presidente di espressione civica potrà bene collaborare con tutti" prosegue Robaldo che poi si sofferma velocemente sugli incontri che si sono tenuti finora.