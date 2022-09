Enrico Costa (Azione-Italia Viva): "Il Terzo Polo è la vera novità politica delle elezioni" [VIDEO]

“Abbiamo sensazioni molto buone, c'è sensazione di crescita di Azione - Italia Viva. Calenda è un nome molto apprezzato, così come le battaglie che stiamo facendo e la nostra collocazione politica”. Parole di Enrico Costa, deputato uscente, candidato del collegio uninominale alla Camera dei Deputati. Questa mattina a Mondovì per incontrare i cittadini in vista delle elezioni del 25 settembre.

“Abbiamo due poli litigiosi – continua Costa -. Uno quasi inesistente, quello di centrosinistra, con il PD in forte crisi. Un partito arrivato a fare accordi con Fratoianni e Bonelli, e con Di Maio, che si è snaturato sotto il profilo riformista. Dall'altra parte poi c'è un centrodestra dove i leader si guardano in cagnesco per vedere chi deve avere la leadership, e in cui ci sono programmi alternativi fra loro”.

“Noi invece abbiamo una linea puntuale e chiara, una linea di metodo fondata su serietà, competenza e conoscenza di temi e dossier. Carlo Calenda lo sta dimostrando ogni giorno in campagna elettorale. La crescita che si registra nei sondaggi è una crescita che sentiamo tutti i giorni parlando con le persone. Sono convinto che questo Terzo Polo, questa aggregazione di centro, sarà la vera novità politica delle elezioni”, conclude Costa.

Dopo la tappa monregalese, Enrico Costa questa sera, sabato 10 settembre, sarà a Saluzzo insieme ad altri candidati per la presentazione e l'approfondimento del programma elettorale del Terzo Polo. Appuntamento alle 18.30 presso il bar Tiffany in corso Italia 20.