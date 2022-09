Aprire un baby parking in natura a Melle: il sogno di Anna e Alessia

Alessia Fino e Anna Isaia sono due ragazze di 23 anni, originarie di Melle. Hanno un sogno: aprire un baby parking in natura per i bimbi da 2 ai 6 anni.

“I bambini sono fiori da far crescere nei prati... e in questo noi crediamo molto! - dicono le due giovani -. Percepire la loro gioia e il loro benessere quando sono a contatto con la natura è per noi una costante fonte di stupore e di felicità. Il nostro sogno è quello di poter far vivere a tutti i bimbi un’infanzia così, libera e spensierata. E vogliamo farlo qui a casa nostra, nel nostro tanto amato paese, Melle e per la nostra cara Valle Varaita”.

Per questo a maggio hanno fondato un'associazione culturale no profit che si chiama "L'asilo che non c'è”. Hanno organizzato laboratori a Melle, e riportato in paese il servizio essenziale dell'estate ragazzi nelle prime due settimane di agosto.

Hanno già fatto esperienze in altri asili e baby parking del territorio, preso contatti con la cuneese Federica Biscia che lavora alla “Scuola nel parco” di Chiusa Pesio e fatto un'esperienza formativa all'asilo nel bosco a Roma, uno dei primi in Italia.

“A Melle ci sono molte famiglie interessate a questo progetto – continuano Alessia e Anna -. Abbiamo trovato una struttura chiusa, da usare come base,soprattutto durante l’inverno. Puntiamo ad aprire per settembre 2023”.

Per rendere concreto il loro sogno hanno attivato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme: “Vi chiediamo di sostenerci, qualunque piccolo o grande aiuto che ci verrà dato servirà a raggiungere il nostro sogno... che speriamo un giorno possa essere la realtà per tanti bimbi!”