Ensemble d’Archi di Obiettivo Orchestra in concerto a Saluzzo

L’Ensemble di Archi del corso di formazione orchestrale Obiettivo Orchestra si esibirà lunedì 19 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Giovanni di Saluzzo.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Corriere di Saluzzo, nell’ambito delle celebrazioni legate ai 110 anni dalla fondazione del settimanale.

Obiettivo Orchestra è un progetto formativo realizzato in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica Teatro Regio di Torino volto a preparare i giovani musicisti provenienti da tutta Europa alla professione orchestrale.

Il corso si articola annualmente in sei incontri di 4/5 giorni. Come per ogni edizione, anche in quest’ultima le prime parti della Filarmonica Teatro Regio Torino hanno impartito ai giovani musicisti lezioni individuali e collettive, esercitazioni orchestrali e audizioni simulate.

Al fine di favorire l’introduzione dei migliori allievi al mondo del lavoro sono state istituite durante l’anno alcune formazioni di ensemble strumentali, da subito coinvolte in differenti stagioni concertistiche ed eventi esterni al progetto.

Nel concerto del 19 settembre l’Ensemble di Archi eseguirà musiche di G.Rossini, O.Respighi e A.Vivaldi.

L’Ensemble di Obiettivo Orchestra è composto da Citraro Virginia, Mauro Michele, Scapola Andrea, Lanzi Edoardo (vioino1), Uejima Iku , Spanò Valeria, Arestia Federica (Violino 2), Maina Camilla, Rippo Matteis Tessa Paola (viola), Salmi Lorenzo, Marchese Gabriele (violoncello), Arborio Gabriele (contrabbasso), Federico Carraro (viola d’Amore).

Ingresso libero su prenotazione (segreteria APM, tel. 0175 47031)