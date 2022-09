Lunedì tutti a scuola: ritornano fra i banchi 77.231 studenti cuneesi

Lunedì 12 settembre è prevista la ripresa delle lezioni nelle scuole della provincia di Cuneo: ritornano fra i banchi 77.231 studentesse e studenti (9.507 nella scuola d’infanzia, 25.080 nella scuola primaria, 16.446 nella scuola secondaria di primo grado e 26.198 nella scuola secondaria di secondo grado) per un totale di 3.999 classi o sezioni in 88 istituzioni scolastiche statali.

A questi si aggiungono 4.634 circa di studentesse e studenti delle scuole paritarie per un totale di 234 classi o sezioni in 90 scuole, delle quali il 35% sono scuole dell’infanzia.

Sono state effettuate 360 immissioni in ruolo di personale docente delle scuole statali, di cui 254 su posti comuni, 106 sul sostegno.

Quanto alle supplenze sono stati assegnati 2.483 incarichi a tempo determinato, di cui 873 su posti di sostegno.

In riferimento al personale ATA sono state inoltre effettuate 114 immissioni in ruolo e sono stati assegnati 150 contratti a tempo determinato.

Grazie al lavoro della dott.ssa Maria Teresa Furci, delle colleghe e dei colleghi dell’Ambito Territoriale di Cuneo e grazie al lavoro del personale della scuola sono state completate tempestivamente le operazioni di avvio dell’anno scolastico.

Con il completamento delle operazioni di supplenza, prima dell’inizio delle lezioni, è garantito il pieno diritto all’istruzione degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

È stata posta particolare attenzione, inoltre, all’assegnazione tempestiva dei docenti di sostegno alle classi con alunni con disabilità.

"Il primo giorno di scuola è sempre emozionante per tutti: piccoli, grandi e le loro famiglie - scrive il provveditore regionale Stefano Suraniti -. Si inizia a costruire, o si prosegue, il proprio percorso di vita insieme ai compagni, ai docenti, al personale ATA, al personale educativo e, non ultimi, ai Dirigenti scolastici che sovrintendono al quotidiano funzionamento delle scuole.

Finalmente quest’anno si tornerà a vivere con maggiore serenità la vita scolastica, soprattutto dal punto di vista relazionale, accompagnando bambine e bambini, ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita.

Proprio sull’importanza della relazione, dell’inclusione e delle opportunità offerte dalla scuola mi vorrei soffermare richiamando Zygmunt Bauman che, con una metafora efficace, affronta il tema dell’inclusione e della responsabilità. Il grande sociologo sottolineava, infatti, che normalmente si misura la tenuta di un ponte a partire dalla solidità del suo pilastro più piccolo; allo stesso modo, la qualità umana di una società dovrebbe essere misurata a partire dalla qualità di vita dei più fragili e di coloro che sono più in difficoltà. Su questo punto, si innesta anche il tema della responsabilità dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nell’assicurare la cura del progetto di vita di ogni singolo alunno, direttamente o indirettamente, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche, in un’ottica di trasparenza e di forte accountability.

Con l’auspicio che tutti Noi possiamo essere sempre disponibili all’ascolto al reciproco ascolto e all’attenzione dei più grandi e dei più piccoli, auguro un buon anno scolastico alla comunità della scuola della Provincia di Cuneo".