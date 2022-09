Pagno, sarà il presidente della Regione lunedì mattina ad inaugurare le nuove scuole

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha scelto Pagno, piccolo centro della valle Bronda alle porte di Saluzzo, per rivolgere il suo saluto di buon anno scolastico agli allievi delle scuole del Piemonte in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico.



Lunedì mattina 12 settembre, alle 9, sarà infatti lui ad inaugurare le nuove scuole primarie realizzate dalla dita Editel di Nucetto a tempo di record, con un anno di anticipo rispetto al cronoprogramma.



La consegna dell’opera era infatti prevista per l’inizio anno scolastico 2023-2024, ma, lavorando alacremente anche nei giorni festivi e approfittando delle favorevoli condizioni meteo di questa primavera/estate, sono state bruciate le tappe.



Un fatto inedito di questi tempi, specie quando si tratta di appalti della pubblica amministrazione e, per questo, degno di menzione.



Un record di cui va giustamente orgoglioso, insieme alla ditta che eseguito i lavori, il sindaco di Pagno Nico Giusiano che proprio in questi ultimi giorni, grazie all’aiuto di tanti volontari, ha ultimato il trasloco degli arredi e del materiale didattico e messo a punto gli ultimi ritocchi.



La nuova scuola, che si sviluppa su due piani per una superficie di 1200 metri quadri, è composta da cinque aule e ospiterà una quarantina di alunni, tra scuola dell’infanzia ed elementari.



Accanto al presidente della Regione interverrà anche il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, che impartirà la benedizione ai nuovi locali.