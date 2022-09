Cuneo Granda Volley, svelati i numeri di maglia per la stagione 22/23

A pochi giorni dal via dei test match del precampionato, che martedì 13 proporrà il primo derby stagionale con la Wash4GreenPinerolo (inizio riscaldamento ore 15:15, ingresso libero), Cuneo Granda Volley svela i numeri di maglia per la stagione 2022/23.

L'elenco completo:

1 Sofya Kuznetsova

3 Dani Drews

6 Agnese Cecconello

7 Lara Caravello8 Camilla Basso

9 Beatrice Agrifoglio

10 Gréta Szakmáry

11 Lucille Gicquel

12 Francesca Magazza

13 Noemi Signorile

14 Anna Hall

16 Sara Caruso

18 Bintu Diop

20 Alice Gay

Tutte le giocatrici presenti in rosa nella scorsa stagione hanno mantenuto il numero già indossato in passato. Tra i volti nuovi Cecconello, Magazza e Diop hanno optato per i numeri delle ultime annate, mentre Caravello è tornata al sette della stagione 2016/2017 a Soverato in Serie A2. Camilla Basso ha scelto l'otto che fu di Sonia Candi, mentre le tre new entry straniere Drews, Szakmáry e Hall hanno puntato su numeri per loro inediti.