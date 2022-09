A poco meno di un mese dall'avvio del campionato di B1 femminile, la Libellula Volley Bra ha svolto nel pomeriggio di venerdì un allenamento congiunto in casa della Lpm Bam Mondovì. Un test utile per amalgamare i rispettivi collettivi.

Tanti gli spunti positivi per le Pumine, ma anche per la Libellula, che in più di un frangente ha dato filo da torcere alle più quotate avversarie. Piuttosto soddisfatto il tecnico delle braidesi Marco Relato: