Zootecnia, Bergesio (Lega): “144 milioni per sostenere l’agricoltura italiana”

“Bene il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 settembre scorso che stanzia 144 milioni di euro per compensare gli imprenditori agricoli dei danni causati dall’incremento dei costi per il settore zootecnico. Ora si pensi anche ad altre misure di sostegno. L’agricoltura è settore troppo importante per la nostra economia e per il Paese”.

Così il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, commenta il Decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale che stanzia 144 milioni di euro finalizzati a compensare gli imprenditori agricoli dei danni causati dall’incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell’alimentazione animale provocati dalla guerra in corso in Ucraina.

“Le sanzioni imposte dall’Ue alla Russia e le contromisure adottate da quest’ultima hanno creato grande incertezza economica e forti aumenti dei prezzi – spiega Bergesio -. Nel primo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 il prezzo delle materie prime è aumentato del 22,3% e quello dei prodotti energetici addirittura del 65,5%. Una situazione insostenibile per qualunque azienda”.

Tra i prodotti che hanno subito i maggiori aumenti ci sono proprio quelli destinati all’alimentazione animale, come mais, farina di soia e orzo, i cui prezzi a maggio sono aumentati sproporzionatamente rispetto allo stesso periodo del 2021.

“Per questo sono stati previsti contributi agli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, purchè in possesso di tre requisiti: abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico nell’ambito della domanda unica 2021, abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria relativo al benessere animale nel 2021 ed abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca dati nazionale dell’Anagrafe bovina al 31 marzo 2022”, specifica il senatore della Lega.

Il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero di capi accertato nell’ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale 5465 del 7 giugno 2018 per la campagna 2021. Verrà erogato l’importo indicato nell’allegato al decreto dell’8 luglio, variabile da un minimo di 22,61 euro fino ad un massimo di 100 euro.

“Il pagamento verrà effettuato entro il 30 settembre 2022 e verrà eseguito automaticamente senza la necessità della raccolta delle domande di aiuto – conclude il senatore Bergesio -. In questo momento più che mai dobbiamo aiutare e sostenere le nostre aziende affinchè possano avere un futuro”.