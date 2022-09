A Magliano Alpi la prima comunità energetica d'Italia. Quattro chiacchiere con il sindaco 'pioniere' Marco Bailo

A Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, un anno fa è nata la prima comunità energetica d’Italia. Il Sindaco Marco Bailo ci racconta di questa esperienza pionieristica tra coraggio, impegno e lungimiranza.



Come le è venuta in mente l’idea di creare la prima comunità energetica d’Italia?

“L’idea è nata durante il primo lockdown, nella primavera del 2020, quando tutti noi avevamo molto più tempo a disposizione. Io faccio l’architetto e la mia attività è stata chiusa per 50 giorni […]. Grazie all’ing. Olivero Sergio, che lavora all’Energy Center del Politecnico di Torino, sono venuto a conoscenza di questa possibilità. La legge era appena stata approvata il 29 febbraio 2020 con il Decreto Milleproroghe. Con l’articolo 42bis era stata recepita la normativa comunitaria che prevedeva la realizzazione di comunità energetiche. Lui mi disse che il Politecnico era attivamente coinvolto nello studio e nella realizzazione di queste comunità. E da lì è nata una collaborazione reciproca: il Politecnico ci ha “guidati” sotto il profilo delle consulenze tecniche e noi abbiamo provveduto alle pratiche amministrative e all’implementazione pratica del progetto. Quindi si è trattato di una collaborazione fruttuosa tra l’Accademia – il Politecnico per l’appunto che ha creato un Manifesto delle Comunità Energetiche – e noi che abbiamo aderito proattivamente a questo manifesto. Siccome non si potevano fare assemblee pubbliche perché eravamo in piena pandemia, abbiamo pubblicizzato l’iniziativa online avvisando i cittadini sulla possibilità di aderire al progetto…e così siamo partiti in piena pandemia”.



Di cosa si tratta esattamente?

“Ad oggi in Italia esiste solo la possibilità di realizzare una comunità energetica intorno alla cabina secondaria. Cosa significa? Che se al momento vogliamo dar vita a comunità energetiche, tutti i soci devono essere collegati alla medesima cabina di trasformazione da media a bassa tensione (la cosiddetta cabina secondaria); gli impianti devono essere installati dopo il 1 Marzo 2020 e non possono superare i 200 KW di potenza. Dal 30 novembre dell’anno scorso lo Stato ha dato la possibilità di estendere l’attuazione alla cabina primaria aumentando così di molto la potenza, il numero e la qualità di soggetti che si possono coinvolgere (non solo più privati ma anche imprese). Al momento però non ci sono ancora i decreti attuativi per questo secondo tipo di cabina: al momento si può ideare, progettare una cabina secondaria ma non si può costituire. Quindi, ad oggi, l’unica comunità energetica realizzabile è quella 'piccola', legata alla cabina secondaria, che coinvolge privati e piccoli lavoratori autonomi. Non è possibile al momento contemplare il coinvolgimento nella produzione e nel consumo della grande industria 'energivora'. Detto questo, nel nostro Comune ci sono attualmente 13 cabine secondarie di trasformazione. E quando si decideranno a fare i decreti attuativi per le cabine primarie, potremo dar vita a comunità energetiche addirittura sovrabbondanti…”.



Quindi ad oggi abbiamo una normativa europea che però deve essere ancora completamente recepita a livello nazionale…

“La normativa sulle comunità energetiche è stata recepita con il Decreto Milleproroghe del 29 febbraio 2020. Il 29 novembre 2021, Lo Stato italiano ha poi pubblicato un nuovo decreto che dà la possibilità di creare comunità energetiche più grandi - con cabina primaria - ma non è ancora possibile partire perché al momento non ci sono i Decreti attuativi…”.



Quanti soci utenti beneficiano oggi di questa iniziativa nel suo Comune?

“Purtroppo pochi. Una quindicina in tutto che devono essere tutti collegati alla stessa cabina. Va poi detto che, per funzionare bene, la comunità energetica deve essere bilanciata: ossia, se con un impianto fotovoltaico produco 100 e consumo 40, i restanti 60 devono essere utilizzati dai soci della comunità energetica. Con tanti soci, il rapporto produzione-consumo non sarebbe bilanciato. Detto in altri termini, devo essere in grado di produrre 100 e far consumare 100 per creare efficienza energetica ed economica.”

Può spiegare il meccanismo e gli stakeholders che stanno dietro a questa rivoluzionaria iniziativa? Quali impatti e risultati prevede in termini di consumo e risparmio energetico?

“E’ un po’ difficile rispondere a questa domanda in questo momento. Ad oggi vi sono in tutto una decina di comunità energetiche in tutta Italia. Direi che però l’unica veramente attiva è la nostra; le altre sono ancora in fase di progettazione o allo stato embrionale […]. Le attività partono formalmente quando si va a depositare alla Agenzia delle Entrate una nuova associazione di comunità, caricando tutta la documentazione sul sito del GSE, indicando quali sono i soci produttori e consumatori. Il GSE gestisce la parte operativa, quella di costituzione delle Comunità Energetiche, poi c’è anche l’Agenzia delle Entrate che al momento mi sembra molto focalizzata sulla parte burocratica e non tanto su quella attuativa. Infine, L’ARERA (Autorità di Regolazione dell’Energia) deve ancora stabilire alcune regole e procedimenti. Ecco, forse i ritardi derivano proprio dalle difficoltà di coordinamento tra questi tre organismi. Al momento, quindi, non saprei risponderle con precisione perché non abbiamo ancora ricevuto i contributi dallo Stato a causa, purtroppo, delle complicanze burocratiche a cui accennavo. Va però detto che siamo stati i primi e che il nostro progetto pilota, al momento un vero e proprio caso studio per il mondo accademico, istituzionale ed imprenditoriale, è stato proprio costruito ed attuato in continua simbiosi ed interscambio con il mondo scientifico ed istituzionale. Ad esempio, durante il primo lockdown eravamo in costante contatto con il GSE: abbiamo creato il nostro statuto e lo abbiamo affinato e migliorato con i responsabili del GSE facendo riferimento alle loro linee guida. Si è trattato di un’iniziativa talmente nuova a livello normativo che il fatto di averla realizzata così rapidamente ha indubbiamente generato ritardi e disguidi ma ha anche permesso di mettere in luce da subito la fattibilità operativa o le carenze normative del progetto, come concepito nella fase iniziale. Pensi che noi abbiamo depositato il progetto prima che lo stato italiano e il GSE proponessero le loro linee guida!... seguendo le guidelines dell’Unione Europea. Abbiamo letteralmente costruito insieme alle istituzioni questo progetto paradigmatico”.



Vede il coinvolgimento di nuovi stakeholders? Quali le prospettive per il futuro? Pensa che questo progetto possa essere uno dei pilastri della rivoluzione green?

“Abbiamo fatto un accordo di collaborazione con l’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) di 5 anni. Ci hanno richiesto i dati di modo che a tutti gli effetti diventassimo un caso studio su cui calibrare le prossime iniziative di questo genere. Per quanto riguarda la transizione ecologica, penso che le Comunità Energetiche, considerato il costo odierno dell’energia, sarebbero già dovute essere attive da tempo. Le comunità energetiche possono essere un tassello importante della rivoluzione green ma devono essere di supplemento ad altre iniziative: pannelli fotovoltaici che ricoprano i tetti delle fabbriche, più responsabilità civica ed efficienza reale. Cosa intendo? Se ho fabbriche che producono energia in sovrabbondanza, devo far in modo che l’eccedenza possa essere utilizzata da altri utenti, siano essi fabbriche o privati cittadini. E’ su questo principio di efficienza produzione-consumo che debbono essere create le Comunità Energetiche e dovrebbe fondarsi l’intera rivoluzione green”.



Avete fatto una valutazione di impatto su costi e benefici?

“Ai cittadini ho sempre detto: non vi farete ricchi ma posso assicurare un risparmio sul costo dell’energia che oscillerà tra il 20% e il 30%. E’ tuttavia difficile fare previsioni precise: come dicevo, mancano ancora i decreti attuativi per le cabine secondarie e questo nostro progetto è partito da poco più di un anno. Ad oggi, abbiamo vinto un bando per l’attuazione di una comunità energetica con cabina secondaria ma abbiamo volontariamente scelto di non attivarla perché non avrebbe senso costituire una seconda associazione con una partita IVA a sé e una nuova gestione economica, in mancanza di decreti attuativi. Quindi, abbiamo preferito aspettare e collaudare al meglio l’attuale iniziativa con cabina primaria”.



Come si sente a essere il pioniere di questa iniziativa in Italia? Ha ottenuto dei riconoscimenti? Immaginiamo sia molto soddisfatto e che ci siano in cantiere altre iniziative…

“Non saprei… Abbiamo convenzioni con il Politecnico, il GSE, l’ENEA e sicuramente posso dire che siamo un caso studio pilota che potrà essere d’aiuto ad altre iniziative future simili. Due mesi fa sono arrivate 10 persone della Lettonia con l’ENEA a 'studiarci' (ride). Al di là dei meriti o riconoscimenti (a cui non ho mai pensato), mi sono attivamente impegnato per questo progetto perché mi è sempre stata a cuore la questione energetica e per dare un’occasione di svolta al mio Comune che amministro da oltre 10 anni. Sicuramente posso dire che ricevere una richiesta di collaborazione da ENEA a me, che sono il Sindaco di un piccolo comune in Provincia di Cuneo, ha fatto un certo effetto!”