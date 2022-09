Cavallermaggiore, il Palio dei Borghi Biraghi rinviato a sabato 17 settembre

Il Comitato Palio, organo informale composto da volontari della Pro Loco Cavallermaggiore e dell’Amministrazione comunale che ogni due anni si assume l’incarico di organizzare il Palio dei Borghi di Cavallermaggiore, nella serata dello scorso mercoledì 7 settembre ha incontrato i rappresentanti dei sei borghi cittadini.

L’incontro si è tenuto a pochi giorni di distanza dalla prima riunione con la quale era stato deciso all’unanimità di sospendere per alcuni giorni le attività legate al Palio per via della tragica scomparsa di Simone Toselli, 43enne concittadino da sempre inserito nel mondo dell’associazionismo e dello sport cavallermaggiorese .

Nella serata di mercoledì 7 il comitato palio e i capiborgo, vagliate le diverse possibilità di annullamento e rinvio del palio, hanno deciso di rinviare di una settimana l’edizione 2022.

La decisione, maturata anche alla luce del parere positivo espresso dalla famiglia Toselli precedentemente contattata, stabilisce lo spostamento a sabato 17 settembre, con ritrovo alle ore 20 presso piazza San Michele e l'inizio dei giochi previsto alle ore 21 presso il campo sportivo in via Fiume.

Terminate le gare e sancito il borgo vincitore, il comitato palio organizza un momento di ritrovo conviviale aperto a tutti presso il campo sportivo di San Giorgio.

Il comitato palio sottolinea che le attività organizzate presso lo stadio San Giorgio non si sovrappongono alla seconda edizione del memorial di calcio giovanile dedicato ai piccoli Francesco e Samuele previsto per il pomeriggio di sabato 17, per il quale la stessa pro loco collabora all’organizzazione.