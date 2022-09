Portami Lassù: a Cuneo la quarta edizione del photocontest dedicato a Luca Borgoni

Un momento molto emozionante, pieno di luce e d’amore, quello della premiazione – avvenuta ieri, sabato 10 settembre – della quarta edizione del photocontest #PORTAMILASSU2022.



L’iniziativa è ideata dalla famiglia per ricordare Luca Borgoni, giovane alpinista cuneese che perse la vita, a soli 22 anni, sul Cervino l’8 luglio 2017. Più di 1.000 sono state le foto postate sulla pagina Instagram #portamilassù2022 che immortalavano paesaggi montani. La famiglia (Cristina, Vittorio e Giulia) tiene moltissimo a questo momento di premiazione perché Luca amava la montagna e la fotografia intesa come un modo unico per immortalare emozioni e paesaggi. E questo photocontest è stato davvero un modo per creare una rete tra tutti coloro che trovano nel paesaggio montano una fonte di ispirazione e gioia. Un legame che si è percepito ed è arrivato forte durante la premiazione che ha trasformato una conoscenza virtuale in un abbraccio reale.

Gremito lo Spazio Incontri di via Roma a Cuneo, gentilmente concesso dalla Fondazione CRC, che ha visto la partecipazione di concorrenti arrivati da molte parti di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto e Toscana. Presenti anche la dottoressa Daniela Silvestrin, direttore ATL, che ha consegnato il premio scelto e offerto dall’ente e l’assessore Alessandro Spedale con la consigliera Serena Garelli, che hanno portato il saluto del Comune da sempre vicino a questo evento.

Le 40 immagini finaliste presentante durante l’evento sono state magistralmente accompagnate dalla musica dell’arpista Valentina Meinero e dalla calda voce dell’attore doppiatore Lello Ceravolo.

Altissimo il livello delle fotografie in concorso, numerose le immagini degne di nota e di esclamazioni da parte della giuria formata dai tre fotografi di Cuneoframes, da Barbara Pasqua e Cristina Giordana. Oltre ai vincitori decisi della giuria ci sono stati due premi Facebook e uno deciso e offerto direttamente dall’ATL del Cuneese andato a @cristian_vision di Villar Focchiardo (Valle Susa). A tutti sono stati consegnati i fotolibri di questa edizione.

Tanti gli sponsor che hanno donato i premi per questo evento. Dall’Atl del Cuneese un soggiorno con pernottamento e prima colazione per due persone presso il Rifugio Meira Garneri al miglior scatto cuneese. Altri due soggiorni, uno presso l’Hotel Gorret di Cervinia e un altro in Liguria offerti, rispettivamente, dalla famiglia Borgoni e da TargatoCn. E poi Salewa Store Cuneo, pasticceria Arione, gioielleria Boite d’Or, Torii ristorante, Cantina Manfredi di Farigliano e Cartoleria Calcagno di Cuneo.

Ecco la classifica finale accompagnata dalle motivazioni della giuria

QUINTO CLASSIFICATO:

“Uno scatto che mette in risalto la consistenza della nuda roccia che può essere paragonata alle difficoltà dell’esistenza. Le spaccature create dall’acqua e dal gelo sono, tuttavia necessarie per raggiungere la cima ed essere portati lassù da cui si potrà godere uno spettacolo unico ed infinito!”

@shanti_experience di Vicenza

QUARTO CLASSIFICATO:

“Nello scatto sembra essere rappresentato, grazie a due mezze circonferenze, un occhio nella cui pupilla risplende la luce che conduce verso l’infinito!”

@isaiamarco_di Savigliano

TERZO CLASSIFICATO:

“Molto apprezzata l’impostazione del doppio arco: quello di pietra e quello più etereo creato dalle stelle. Bella la contrapposizione tra la visione extraterrestre della vita simboleggiata dalla figura con il frontalino e quella più spirituale rappresentata dalla luce verso l’infinito”

@danieleboffelli di Bergamo

SECONDO CLASSIFICATO:

“Una composizione equilibrata e geometricamente lodevole, calda ed avvolgente l’atmosfera generata dal contrasto dei colori e la foschia che rende misterioso il raggiungimento della cima”

@alessandro_cerro di Modena

PRIMO CLASSIFICATO:

“Uno scatto semplicemente perfetto frutto di una tecnica ineccepibile! Perfetta l’interpretazione del Portami lassù: si è, infatti, guidati nell’ascesa, dalla stria luminosa che sembra condurre verso l’infinito. Romantico l’incontro davanti al rifugio prima di intraprendere il viaggio.”

@pels_photo di Saronno