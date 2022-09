Sostenibilità, innovazione e creatività: ad Alba va in scena la 6ª Conferenza Globale dell'enoturismo

Alba, una città che, negli anni, è stata capace di valorizzare il territorio di Langhe e Roero, grazie alla creatività, alla passione, alla dedizione, al lavoro di sinergia tra pubblico e privato. Una cittadina che rappresenta un territorio diventato Unesco, e di cui si parla nel mondo.

Questo, in sintesi, il quadro “Alba” su cui gli attori della 6ª Global Conference on Wine Tourism dipingeranno una tela di successo dal 19 al 21 settembre per dare un chiaro segnale per il futuro del turismo del vino che si baserà su innovazione, sostenibilità e creatività.

Tre punti chiave emersi nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi questa mattina (11 settembre) nella sala “Teodoro Bubbio” del Comune di Alba.



E si è subito capito che sarà una tre giorni con grandi ospiti del settore, tra produttori di fama internazionale, amministratori e studiosi, che discuteranno per sviluppare gli spunti che arrivano dai turisti e da quella Generazione Z che vuole un turismo rispettoso dell’ambiente.

Tra i relatori al tavolo di oggi erano presenti il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente dell’ATL Alba Mariano Rabino, il sindaco di Alba Carlo Bo, e l’ospite d’onore Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo italiano. Collegate da Madrid il direttore Europa di UNWTO Alessandra Priante e l’amministratore delegato di ENIT Roberta Garibaldi. Tra il pubblico sindaci, assessori e presidenti di associazioni di categoria.



Dopo i saluti del sindaco Carlo Bo e di Emanuele Bolla, assessore al turismo di Alba, che hanno ribadito come questa conferenza sia un grande premio e punto di partenza per un territorio che ha sempre saputo lavorare per crescere, facendo dimenticare i “tempi della Malora”, hanno preso la parola Alessandra Priante e Roberta Garibaldi che hanno sottolineato come il turismo del vino sia un mondo importante a sé stante, rispetto al turismo normale, un mondo dove c’è un grande interesse per il prodotto e per i produttori che ne raccontano il territorio.



Un territorio che Alba racconta da anni, come sottolinea Mariano Rabino, presidente ATL Alba: «Questa iniziativa è una grande occasione per ribadire come Alba sappia raccontare il territorio, un’azione che, dopo la Global Conference, servirà a far rendere conto ai “locali” di cosa sia il turismo sul territorio. Dobbiamo diventare noi i primi ambasciatori del territorio, perché siamo fortunati a vivere in queste zone di Langhe, Roero e Monferrato. Grazie al grande lavoro fatto negli anni dove abbiamo dimostrato il nostro valore, è l’ora di rimboccarci ancora di più le maniche e di non sertirci appagati. Il nostro modello è riconosciuto nel mondo ma non dobbiamo sentirci sazi».

«Un modello che esalta l’albesità ed il modo di vivere del territorio, due aspetti che si esprimono nel vino - dichiara Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte - e che io ho imparato a valorizzare da quel 4 maggio 1995, quando ero vice sindaco di Alba, e che da allora ho vissuto sempre di più. Alba è stata scelta anche per questi aspetti che confermano come la serietà del lavoro paghi sempre. Nei tre giorni impareremo molti aspetti del turismo del vino e lo faremo in un contesto perfetto, dove fare esperienza e dove degustare il territorio».

Tutti aspetti che Massimo Garavaglia, il Ministro del Turismo italiano, conferma come essere alla base della scelta di Alba: «Alba rappresenta il luogo ideale dove il turismo è in primis sostenibilità: un modo di vivere il territorio molto attento all’ambiente, dove non manca l’innovazione che si unisce al lavoro. Aspetti del turismo che, ad esempio, la Generazione Z richiede e che apprezza molto. Il turismo del vino in Italia è così, ed in generale è premiato a livello mondiale: certi territori non sono siti Unesco per caso. Alba ed il suo territorio si apprestano a vivere un evento di valenza mondiale per l’enoturismo di cui sono grande espressione».