Scontro tra due auto nella rotonda di Madonna dell’Olmo: ferite le donne alla guida

È di due donne ferite il bilancio dell’incidente verificatosi nella mattinata di oggi, domenica 11 settembre, in località Madonna dell’Olmo a Cuneo, nella rotatoria all’incrocio tra via Bra e via Torino.



Una mancata precedenza potrebbe essere tra le cause dello scontro che ha coinvolto la Fiat e la Mitsubishi condotte dalle due automobiliste, che sono state soccorse da un’équipe dell’emergenza 118 e quindi trasportate all’ospedale "Santa Croce" per le cure del caso.



All’arrivo dei soccorritori le donne erano comunque coscienti e in condizioni tali da non destare particolare preoccupazione.



Sul posto sono intervenuti anche una squadra dei Vigili del Fuoco provenienti dal Comando di Cuneo, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati, e la Polizia Locale del capoluogo, per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.