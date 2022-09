La coltivazione della canapa in Italia, un punto ancora irrisolto Canapa in Italia, gli ultimi aggiornamenti

L'Italia è diventata l'ultimo paese europeo a valutare una significativa liberalizzazione della cannabis. Era il mese di giugno quando il paese, che è stato uno dei primi a legalizzare la cannabis per scopi medici nel 2007, ha iniziato a discutere un disegno di legge ad hoc che consentirebbe l'uso della coltivazione domestica di tale pianta per uso personale. Mentre ab origine un rapporto del governo sembrava suggerire che fosse a favore del disegno di legge sulla depenalizzazione, alcuni partiti si sono dichiarati fermamente contrari alle proposte. Gli sviluppi, tuttavia, danno ancora speranza alle decine di migliaia di pazienti nel paese con cannabis medica, che continuano a soffrire di gravi carenze di forniture, ostacolando di conseguenza alla capacità di accedere alle loro prescrizioni. Il disegno di legge, approvato dalla commissione nel settembre dello scorso anno, tenderebbe a modificare il Testo Unico sulla droga, ormai trentennale. Se approvata, la modifica di legge consentirebbe a qualsiasi adulto italiano di coltivare fino a quattro piante di cannabis per uso personale, definita come la coltivazione di un piccolo numero di piante con strumenti e tecniche rudimentali; se vuoi saperne di più, visita il sito canapacoltivazione.com.

Coltivazione canapa, la situazione legislativa attuale

Il 29 giugno 2022 un disegno di legge sulla depenalizzazione della cannabis è finalmente arrivato alla Camera dei Deputati che interviene su questioni connesse come l'autocoltivazione da un lato e tenta dall’altro di ridurre le pene detentive per la distribuzione di piccole quantità di cannabis. Esprime altresì la volontà di imporre le sanzioni da decidere caso per caso (la legislazione attuale stabilisce che le sanzioni per chi vende cannabis dovrebbero essere uguali a quelle che vendono droghe come l'eroina). La ratio di tale disegno di legge è quello di ridurre la quantità di denaro destinata al mercato nero e tentare così di correggere la carenza di forniture in corso nell'industria della cannabis medica del paese. Il disegno di legge dovrebbe essere votato alla Camera dei Deputati per poi passare al Senato in questo mese. A pochi giorni dall'arrivo del disegno di legge alla Camera dei Deputati, il Governo ha pubblicato la sua relazione annuale sulla tossicodipendenza in Italia, a cura del Dipartimento per le politiche in materia di droga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il disegno di legge propone di ospitare altresì una giornata all'inizio di ogni anno scolastico per tutti gli studenti affinché vengano spiegati i danni che possono essere causati dall'alcol, dal fumo e dall'uso di altre droghe.

Cosa dobbiamo aspettarci sul punto?

L'Italia ha uno dei più antichi sistemi di cannabis medica in Europa, dopo la legalizzazione a fini terapeutici nel 2007. Nel 2017 è stato approvato un emendamento alla legge che consente di prescrivere cannabis medica al Servizio Sanitario Nazionale, rendendo l'accesso semplice – almeno sulla carta – per i pazienti. Ma la situazione ad oggi non è ancora uguale in tutta la penisola infatti ogni regione è completamente diversa, quindi l'accesso per ogni paziente, a seconda, ad esempio, che i pazienti siano residenti in Sicilia o nel nord-est a Verona, è completamente diverso.

Qualsiasi medico può prescrivere privatamente cannabis medica e quindi il paziente paga per la propria medicina. Accanto alle complessità normative per i pazienti, l'offerta – come già accennato sopra – è un problema importante in Italia, che porta ad una crescita ostacolata del mercato: sono numerosi, infatti, i comuni che hanno segnalato carenze di approvvigionamento, il che significa che un paziente in Italia, non può fare affidamento su un singolo prodotto disponibile per tutto l'anno.