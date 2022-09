A Cuneo un nuovo corso di kizomba, non rimanere a guardare quando gli altri ballano!

La kizomba è un ballo dolce e affascinante che permette di essere sperimentato rapidamente nelle sue azioni principali ma richiede precisione e concentrazione; le sfumature sono tante come tante sono le persone che lo praticano. Molti adorano alcune sue peculiarità quali la camminata insieme, il movimento dolce e sensuale, il ritmo ben marcato e facile da riconoscere!

Sai che puoi imparare a ballare kizomba anche se pensi di non essere portato? Questo vale sia per la dama e sia per il cavaliere! Non esistono persone negate, esistono persone che hanno bisogno di seguire un metodo che permetta loro di imparare.

Grazie al metodo esclusivo Imperial Dance e ad un ambiente che sostiene in ogni modo chi è ai primi passi riuscirai in pochissimo tempo a:

a rilassarti e a dedicarti all’ascolto della musica e del tuo partner;

acquisire le tecniche per ballare Kizomba con chiunque;

a sentirti perfettamente a tuo agio in pista.

La prova del nuovo corso di kizomba si terrà a Madonna dell’Olmo, presso la sede Imperial Dance, venerdì 23 settembre, alle 20:30 e poi … tutti a ballare!

Metodo esclusivo Imperial Dance

Puoi partecipare alle lezioni anche se non hai un partner: la nostra comunità ha sempre partner di ballo più esperti che balleranno con te.

Oltre alla lezione tecnica potrai partecipare gratuitamente alle pratiche guidate, dei momenti dedicati alle prove dove TUTTI ballano con TUTTI e nessuno resta escluso.

Verrai invitato ai nostri grandi eventi, delle feste organizzate esclusivamente per i nostri allievi in cui potrai mettere in pratica quanto imparato divertendoti e scoprendo tante nuove amicizie.

Sabato 17 settembre, ore 19 - Aperitivo con musica cubana dal vivo

Abbiamo organizzato un evento/aperitivo in musica per dare la possibilità a tutti i nostri allievi di poter trascorrere una bella serata ascoltando e ballando musica dal vivo.

Gli straordinari artisti cubani ROY Aron e JULIO Cesar saranno nostri ospiti e insieme potremo divertirci e programmare i prossimi momenti di serenità e spensieratezza.

Durante la serata ci saranno anche momenti in cui si potrà ballare bachata e kizomba!

Prenota la tua prova gratuita scrivendo su WhatsApp: https://wa.me/393403311994 oppure telefonando al numero 340-3311994

Sito www.imperialdance.it