ASD Salice, a Fossano la festa per i dieci anni dalla rifondazione della società

Dieci anni fa nasceva l'A.S.D. Salice di Fossano. Da una cena fra amici partì l'idea di rifondare la società che per quasi 40 anni ha dato la possibilità di praticare calcio a grandi e piccini in un ambiente genuino e famigliare.

"Dopo dieci anni l'A.S.D. Salice si presenta come una realtà ormai consolidata con oltre 400 tra ragazzi, allenatori e dirigenti tesserati, e con decine di sponsor locali - afferma il senatore Giorgio Maria Bergesio, presente nella serata di venerdì a Fossano -. Tutte le categorie sono rappresentate, dai primi calci alla seconda categoria: una società sportiva concepita come luogo di incontro per famiglie e ragazzi, inserita nel contesto oratoriale... Complimenti a tutti per l'impegno e la passione. Buon campionato 2022/23, cari bambini e ragazzi: divertitevi!".

“Dal 2012 a oggi, il percorso intrapreso ha portato a risultati inaspettati e a una crescita costante che ci ha permesso di arrivare a ciò che siamo diventati oggi: un mondo composto da 330 tesserati, oltre 80 istruttori di scuola calcio e più di 30 volontari impegnati nelle attività di cucina e logistica - scrivono sui social i responsabili della società -. Venerdì sera, di fronte a un folto pubblico, alle autorità comunali e al grande ospite Tomáš Skuhravý, abbiamo dato il via ufficiale alla stagione 2022/23, con la presentazione in grande stile di tutte le squadre, dai Piccoli Amici alla Prima Squadra.

Ci presentiamo ai nastri di partenza con le quattro squadre dell'agonistica impegnate nei campionati regionali, un'attività di base, vero fiore all'occhiello, con numeri sempre più alti e una Prima Squadra composta da ragazzi molto giovani che si appresta ad affrontare il campionato di Seconda Categoria. Gli scorpioni sono pronti: che la nuova stagione abbia inizio...".