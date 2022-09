Sarà una giornata speciale quella proposta da Jazz Visions, la rassegna itinerante di concerti, domenica 18 settembre, alle ore 18, presso il Centro Equestre La Laurentia, in frazione Babano (Cavour), in via Gerbidi 38.

Un appuntamento all’insegna della natura, della musica e dell’enogastronomia.

Fin dalle 16,30 il Centro Equestre aprirà le sue porte per una visita, attraverso viali verdeggianti, ai grandi paddock dove vivono liberi le fattrici con i loro puledri e molti cavalli dell’allevamento. Sarà possibile avere qualche scorcio con momenti di sport della disciplina del salto ostacoli, promossi da alcuni cavalieri del centro.

Alle 18 inizierà il concerto dell’Hot Club ëd Turin guidato dal chitarrista Giangiacomo Rosso, con Stefano Ivaldi al violino, Manuel Baudino e Andrea Bottelli alla chitarra ritmica e Michele Millesimo al contrabbasso.

Il quintetto, muovendosi sulle orme dell’immenso talento di Django Reinhardt che riuscì ad unire la musica gitana con il jazz d’oltreoceano, intraprende da tempo un percorso innovativo con un repertorio di brani della tradizione per arrivare fino alle più recenti evoluzioni di quella che viene definita musica manouche, facendoci respirare un’atmosfera da anni trenta contagiata da elementi moderni, vividi, nuovi.

E a fine concerto seguirà l’aperitivo con degustazione, a cura della cantina l’Autin.

Ingresso unico: 20 euro

È consigliabile acquistare i biglietti in anticipo su https://www.jazzvisions.it/it/hot-club.phphttps://www.jazzvisions.it/it/hot-club.php.

Per informazioni: info@jazzvisions.it - Tel 347 3141294.