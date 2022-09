Trovare una un aspetto positivo nel dramma della pandemia si può

Vivere in epoca di pandemia è cosa complicata. Non sarebbe bello, quindi, avere una formula magica per superarla? Ve lo chiediamo perché, in effetti, la formuletta ci sarebbe pure. Prima reazione: shock!

Per qualcuno di noi la pandemia è stata l’occasione per ritrovarsi, innamorarsi, scoprire nuove passioni. Secondo un sondaggio, addirittura, siamo più felici adesso rispetto al 2019. Il segreto si chiama “bellezza nascosta” o “collaterale”.

Che cos’è? Ora vi spieghiamo, ma è piuttosto intuitivo. Il concetto è questo: anche nel momento più doloroso è possibile trovare qualcosa di positivo. Una bellezza collaterale, per l’appunto. E quale momento è più universalmente doloroso e buio di quello della pandemia? Nessuno. Allora mi sono chiesta (e mi chiedo ancora) se qualcuno ci ha visto della bellezza in tutto questo dramma. Probabilmente sì.

Tra i balconi canterini del primo lockdown, ad esempio, sono nati degli amori. Gente che si è vista da lontano e che grazie alla tecnologia (sempre sia lodata) ha trovato un contatto. E tra una videochiamata e l’altra… amore fu. Non è bellezza questa? Per non parlare della solitudine forzata alla quale siamo stati costretti per mesi. Per molti di noi è stata un’occasione di riflessione, di introspezione. Abbiamo ridimensionato problemi, ritrovato il piacere della nostra stessa presenza, rivalutato affetti, scoperto passioni.

A Bra abbiamo l’esempio di Manuela Fissore che si è riscoperta illustratrice di Manga. I suoi disegni sono rimasti chiusi in un cassetto per molto tempo, per poi fare finalmente capolino durante il primo lockdown, come racconta lei stessa. «Avendo rallentato il ritmo della vita frenetica di prima e avendo più tempo a disposizione, ho sentito la necessità di comunicare emozioni e sogni con la mia arte e ho tirato fuori ciò che era rimasto sopito nel tempo. Con i miei disegni vorrei trasmettere spensieratezza, leggerezza e voglia di sognare».

Non è stato da meno Riccardo Testa che si è affermato a livello internazionale attraverso opere che sono gocce di un talento rispolverato in piena fase 1 in cui IOL (il suo nuovo nome d’arte), che di professione fa il dirigente d’azienda, ha avuto la possibilità di creare, inventare, realizzare. Vedere per credere il suo ultimo lavoro dal titolo “Sciuscià” in cui richiama la sensibilità sulla condizione dei bambini in tempi e luoghi di guerra. Non è forse anche questa bellezza collaterale?

Proprio per tali motivi, c’è chi, addirittura, teme la fine dell’incubo e il ritorno alla normalità. Possibile? Sì, e c’è dell’altro. La verità nuda e cruda è che molti di noi sono persino più felici. Oh, lo dice un sondaggio. Quello delle Nazioni Unite che ogni anno presentano il World Happiness Report.

Soffermiamoci sull’Italia, al 31° posto nel 2022 tra i paesi più felici del mondo. Rispetto al 2019, quando la pandemia era solo un’eventualità futuristica narrata nei romanzi fantasy, il livello di felicità dei cittadini è aumentato, lasciando così il 36° posto. Carta canta: siamo più felici del pre-pandemia, tocca accettarlo.

Non banalizziamo però. La pandemia fa sempre paura e ci ha portato via tanto. Troppo. Ciò non significa, però, che non ci sia chi in questo orrore abbia trovato della bellezza collaterale. Potremmo interpretare pure così le parole di un celebre proverbio: «Dal letame nascono i fiori».