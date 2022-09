A Busca una nuova sede per la Protezione Civile

Con il sindaco Marco Gallo, l’assessore al Volontariato Ezio Donadio e il presidente della Protezione civile di Busca Antonio Beoletto presenti anche agli amministratori comunali buschesi, il presidente regionale della Protezione civile Marco Fassero e il presidente del coordinamento provinciale Roberto Gagna, ed inoltre per la Provincia di Cuneo Silvano Dovetta, per il Comune di Cuneo Sara Tomatis, per il Comune di Tarantasca il consigliere Manuel Cesana, per il Comune di Rossana il sindaco Giuliano Degiovanni, il primo coordinatore della Protezione civile di Busca Marco Manfrinato, una delegazione della Protezione civile di Dronero e i rappresentanti di diverse associazioni locali, dalla Croce Rossa ai Vigili del Fuoco, dall’Avis e alla Sai Carabinieri.



Complimenti a ringraziamenti da parte di tutti i convenuti per l’opera inestimabile dei volontari della Protezione civile. Grazie anche alle tre amministrazioni comunali dei sindaci Angelo Rosso, Luca Gosso e Marco Gallo che hanno prima voluto la nascita e poi accompagnato la crescita del Gruppo.



Adesso l'area degli ex capannoni miltari è diventata il centro delle associazioni delle emergenze e del soccorso, dove hanno sede, oltre alla Protezione civile, la Croce Rossa Italiana e i Vigili del Fuoco: a questo proposito l'ex sindaco Angelo Rosso, che ha parlato, tra gli altri, brevemente nel corso della cerimonia ha sottolineato come fosse stato saggio volere a suo tempo a tutti i costi l'acquisizione dell'area e delle costruzioni dal demanio militare per metterlo a disposzione della cominità.