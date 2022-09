A Caramagna Piemonte successo per la Cena dei Cantun

Nella serata di sabato 10 ha avuto luogo, nel concentrico di Caramagna Piemonte, la Cena dei Cantun.



Ed è così che si apre il settembre Caramagnese ricco di eventi ed iniziative.

La Pro Loco del paese, costituitasi da poco, si è subito messa al lavoro nell'ottica di strutturare​ e dar vita ad eventi e momenti che coinvolgano attivamente i concittadini.

La Cena dei Cantun nasce proprio in quest'ottica ed ha riscosso una buona adesione coinvolgendo bel 362 partecipanti. È stata l'occasione per ritrovarsi in piazza, consolidare i rapporti tra compaesani e consumare in allegria l'ottimo cibo preparato da alcune attività del paese.



Rimandi positivi da tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa.

"Questi primi mesi sono stati dedicati alla creazione della squadra ed è proprio il lavoro di squadra che ha reso possibile la realizzazione di una bella serata come quella di sabato" Sostiene soddisfatto il Presidente della Pro Loco Enrico Capello che continua dicendo:



"Ci tengo a ringraziare ogni membro della Pro Loco, la Consulta Giovani, la protezione civile, gli Alpini e l'Associazione commercianti, nello specifico le attività che hanno realizzato le varie pietanze, per il contributo dato nella realizzazione della serata.

Un ringraziamento va inoltre all'amministrazione comunale per il supporto e la fiducia accordataci. Le nostre energie ora saranno rivolte alla festa patronale che avrà luogo a fine mese."