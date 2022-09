A Pian Munè di Paesana inizia l’autunno

L'autunno si avvicina a Pian Munè e nei rifugi i piatti cominciano ad avere il profumo di funghi e frutti di stagione.

Il momento migliore per gustarli?

Dal lunedì al venerdì quando tutto è più tranquillo e perché qui il Rifugio è aperto 365 giorni l'anno.

Domenica 18 settembre 2022: Land Art nel Bosco

Laboratorio Didattico di Land Art nel Bosco, con rtrovo alle 14 al rifugio a valle e ricerca dei materiali naturali nel bosco con cui ogni bambino creerà lasciando spazio alla fantasia.

Porta con te il Manuale del Giovane Esploratore e Richiedi il timbro!

Consigliato avviso di partecipazione via mail a info@pianmune.it o via whatsapp al numero 3286925406.

Domenica 18 settembre: Giro di Cresta da Garitta Nuova a Testa Cervetto

Escursione guidata partendo dalla baita in quota e compiendo tutta la cresta che da Testa di Garitta Nuova porta a Testa Cervetto, passando per Riba del Gias con andata e ritorno in seggiovia.

Ritrovo alle 9 al rifugio a valle. Pranzo al sacco. Merenda sinoira in rifugio a valle.

Rientro previsto tra le 15.30 e le 16.30

Costo 28 euro comprensivo di tutto.

Materiale necessario: abbigliamento a strati, giacca impermeabile, scarpe adatte.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 17 settembre.

Sabato 17 settembre e Domenica 18 settembre: Promo di Settembre Pranzo in quota + Seggiovia

Ultimo weekend per approfittare della promozione pranzo in quota con antipasto, piatto caldo e dolce a scelta + seggiovia:

Sabato 20 euro

Domenica 25 euro

Per tutte le info e le prenotazioni contattaci al numero 3286925406 (anche whatsapp) o via mail a info@pianmune.it