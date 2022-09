Bra, il saluto del sindaco Gianni Fogliato agli studenti tornati tra i banchi di scuola [FOTO]

Addio estate, si ritorna a scuola. Lunedì 12 settembre sono riprese le lezioni per molti giovanissimi degli istituti scolastici di Bra e frazioni. La prima campanella è suonata alle ore 8.10 per gli studenti delle superiori ed alle 8 per quelli più piccoli di elementari e medie.

Rincontrare i compagni tra i libri ed affrontare gradualmente gli studi è sempre un’emozione, in particolare dopo gli anni di restrizioni dovuti alla pandemia. Ed è stata grande la gioia: il ritorno in classe ha coinciso con un altro ritorno, quello ad una vita “normale”, scandita dagli impegni quotidiani che la Dad aveva in qualche modo sconvolto.

In occasione del ritorno nelle aule, il sindaco di Bra Gianni Fogliato, accompagnato dalle dirigenti scolastiche e, in alcune tappe, da colleghi di Giunta, ha portato a nome di tutta l’Amministrazione comunale il saluto ad allievi e allieve delle classi prime degli istituti comprensivi cittadini, estendendo il benvenuto anche a tutte le altre sezioni già in classe, agli insegnanti e al personale scolastico.

Oltre all’augurio di buon lavoro, il sindaco ha “consegnato” ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie visitate una parola o un concetto da tenere a mente e far fruttare nell’anno scolastico: fedeltà, beni di tutti, natura, avere a cuore, diritti, impegno, curiosità, prendersi cura, aiuto, bellezza.

Durante la mattinata, una delegazione di autorità municipali e provinciali si è recata in via Mendicità Istruita per l’inaugurazione della nuova sede del corso grafico-pubblicitario che fa capo all’IPS “Velso Mucci” con la novità del nuovo indirizzo dedicato ad abbigliamento e moda.

«Tornare alla normalità è certamente importante, perché consente il recupero della socialità e delle relazioni così sacrificate in questi ultimi anni» ha detto il dirigente dell’IPS Mucci, Gianluca Moretti.

Zaini pronti, quaderni e abiti stirati: per i bambini è stato il fatidico punto zero, che ha dato il via all’anno scolastico 2022/23, che si prospetta lungo e impegnativo, soprattutto per chi dovrà affrontare gli esami di Stato.

Pensate già alle vacanze? Ecco l’elenco delle festività: non si farà lezione il 1° novembre in occasione della festa di Ognissanti; ponte dall’8 al 10 dicembre, festa dell’Immacolata; dal 24 dicembre al 7 gennaio 2023 per la sosta natalizia. Si ritorna a scuola dopo l’Epifania fino a Carnevale per uno stacco il 20 e 21 febbraio, mentre dal 6 all’11 aprile è la volta delle vacanze di Pasqua. Tutti a casa anche per il ponte dell’anniversario della Liberazione, 24 e 25 aprile, aspettando il 1° maggio, festa dei Lavoratori e il 2 giugno, festa della Repubblica. L’anno scolastico si concluderà sabato 10 giugno per elementari, medie, superiori ed il 30 giugno per le materne.