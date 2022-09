Il Papa ricorda Alberto Balocco: “Un buon imprenditore di quelli simili al buon pastore”

“Alberto Balocco era un buon imprenditore” di quelli “simili al buon pastore, che soffrono le stesse sofferenze dei loro lavoratori, che non fuggono davanti ai molti lupi che girano attorno”.

È quanto ha dichiarato questa mattina, lunedì 12 settembre, Papa Francesco nel corso dell'assemblea annuale di Confindustria che quest anno si tiene straordinariamente in Vaticano.

Lo riporta Vatican News, il portale dell’informazione della Santa Sede.

“La gente sa riconoscere i buoni imprenditori - ha aggiunto il Pontefice -. Lo abbiamo visto anche recentemente, alla morte di Alberto Balocco: tutta la comunità aziendale e civile era addolorata e ha manifestato stima e riconoscenza”.

L'imprenditore fossanese, presidente e amministratore delegato dall’industria dolciaria conosciuta in tutto il mondo, è scomparso in un tragico incidente in montagna giovedì 25 agosto. Balocco era impegnato in un’uscita in e-bike a Pragelato, insieme all'amico Davide Vigo, quando i due sono stati colpiti da un fulmine.