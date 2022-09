Anche a Mondovì si torna sui banchi di scuola, l'assessore Bertazzoli: "Uno dei momenti più emozionanti dell'anno"

"Il primo giorno di scuola resta per sempre uno dei più emozionanti dell'anno. Per chi entra in aula per la prima volta, con il grembiulino colorato, per chi fino all'ultimo spera di ritrovare la persona del cuore come vicina di banco, per chi vuole riabbracciare gli amici dopo la lunga estate e per chi sa che sta diventando grande e che quest'anno dovrà prendere decisioni importanti per la propria vita; ma anche per le mamme e i papà emozionati, che questa sera riempiono gli zaini, temperano le matite e si rimproverano per aver dimenticato di ordinare un libro; e per chi domani torna al lavoro con passione, nei corridoi delle scuole e nelle aule piene di visi, voci, nomi, con la consapevolezza di quanto sia meravigliosamente importante contagiare in maniera positiva la vita dei propri alunni".