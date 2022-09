La scomparsa di un ex dirigente del Consorzio Agrario di Cuneo

Luigi Casella aveva 92 anni, era stato a lungo dirigente del Consorzio Agrario di Cuneo, di FederConsorzi e di Polenghi Lombardo. Laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano, oltre che a Cuneo aveva lavorato, fra l’altro, anche a Brescia e a Bolzano.

Era legatissimo alla moglie Mariuccia – ex insegnante di Lettere alle scuole medie di Fossano, Roccavione e Cuneo – scomparsa nel 2014, con la quale ha condiviso più di 50 anni di vita.



Appassionato, in gioventù, di ballo (valzer e tango), è sempre stato grande amante della montagna, che frequentava con passeggiate e trekking d’estate e con gli sci da discesa e da fondo d’inverno. Una passione, quella per la montagna, che ha saputo trasmettere e condividere col figlio Alberto e i nipoti e che ha praticato fino a pochi anni fa.



Col figlio e la nuora Barbara – cui era legato da un rapporto di profondo affetto - e i nipoti Lorenzo, Maria e Filiberto. I funerali si terranno martedì 13 settembre alle 14.30 presso la chiesa di San Rocco Castagnaretta.