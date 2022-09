Scuola, primo giorno a Cuneo senza l'obbligo di mascherina. Ritorna la festa degli ex liceali [FOTO E VIDEO]

Suona la campanella a Cuneo per il rientro tra i banchi del Liceo Classico e Scientifico Peano-Pellico.

Un ritorno a scuola per la prima volta dopo anni senza mascherina e con protocolli Covid decisamente allentati rispetto ai primi giorni di scuola degli ultimi anni. Come ha annunciato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi l'anno scolastico 2022-2023 sarà all'insegna della normalità, nonostante la situazione sarà costantemente monitorata e si sarà pronti per ogni evenienza.

Il normale rientro ha visto il ritorno del tradizionale banchetto degli ex studenti di quinta che hanno affrontato la maturità nei mesi scorsi. Dalle prime ore del mattino decine di ex liceali sono tornati ad allestire tavoli da campeggio, mini barbecue e anche una piscina per tenere le bevande al fresco proprio all'ingresso dell'istituto in via Monte Zovetto.