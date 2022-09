Tre meeting per l'Associazione Radioamatori Italiani sezione di Mondovì

La Sezione di Mondovì dell’Associazione Radioamatori Italiani, con il contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Città di Mondovì, del Comune di Roccaforte Mondovì, dell’A.R.I. Nazionale e del C.R.P.V.A. ha organizzato per il 21° anno consecutivo, un’importante manifestazione internazionale tesa ad evidenziare gli aspetti connessi alle trasmissioni radioamatoriali e lo straordinario patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro territorio.

A partire dal 2001 sono stati organizzati, dalla sezione A.R.I. di Mondovì, due Diplomi Internazionali permanenti denominati D.C.I. “Diploma dei Castelli d’Italia” e D.C.P.C. “Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo”, allo scopo di promuovere la conoscenza dei beni storici e artistici presenti sul territorio italiano, con particolare riferimento a quelli esistenti nella Regione Piemonte e, nello specifico, in quelli ubicati in Provincia di Cuneo.

Tali Diplomi sono rilasciati alle stazioni radioamatoriali di tutto il mondo a condizione che abbiano effettuato collegamenti radio con corrispondenti che trasmettono con le proprie apparecchiature radio in prossimità di castelli opportunamente referenziati.

Nel 2009 nasce il Diploma I.F.F.A. Italian Flora e Fauna con la funzione specifica di far conoscere al mondo il patrimonio paesaggistico tutelato dai nostri Parchi e dalle Riserve Naturali (http://www.dcia.it/iffa).

La gara, d’interesse non solo nazionale ma anche internazionale, è disciplinata secondo uno specifico Regolamento approvato dalla sede centrale dell’Associazione Radioamatori Italiani.

Oggi, dopo oltre 22 anni di continuo impegno e di grande passione da parte dei soci della Sezione di Mondovì, sono oltre 150.000 i radioamatori italiani e stranieri coinvolti in questa attività; sono stati effettuati oltre 5.000.000 di collegamenti radio, suddivisi in 13.950 castelli (di cui 344 della Provincia di Cuneo) e 2.412 Parchi/Oasi, situati in tutte le Regioni e Province italiane.

Il sito internet del Diploma dei Castelli (http://www.dcia.it) ha ormai raggiunto oltre 400.000 visite, contribuendo ulteriormente a far conoscere nel mondo il nome di Mondovì, del Monregalese, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.

Per soddisfare le numerosissime richieste dei radioamatori desiderosi di ritrovarsi, o di conoscersi di persona e non solo via etere, nonché per fare il bilancio annuale di un’attività rivelatasi portatrice di grandi soddisfazioni e di notevoli successi, anche quest’anno la sezione A.R.I. di Mondovì ha organizzato per sabato 17 e domenica 18 settembre , il 21° Meeting “Diploma Castelli d’Italia e della Provincia di Cuneo”, il 19° Meeting W.A.P. “Worldwide Antarctic Program” ed il 13° Meeting I.F.F.A. “Italian Flora Fauna Award”.

A questi momenti d’incontro e di discussione parteciperanno radioamatori italiani e stranieri, responsabili regionali, nazionali, europei, nonché i dirigenti Nazionali dell’A.R.I. unitamente ai loro familiari.

I partecipanti saranno alloggiati presso l’Albergo Ristorante Commercio in Borgata Norea di Roccaforte Mondovì, dove si svolgeranno tutti i lavori, nel completo rispetto della vigente normativa riguardante il Covid-19.

Molto ricco è il programma che prevede l’inizio dei lavori sabato 17, in mattinata, con la 5° edizione del Contest Speed DCI, con la presenza di radioamatori che si daranno competizione in una gara che li vedrà impegnati a trasmettere nelle vicinanze di un castello o di una torre, tutti manufatti ubicati nel territorio Monregalese. I lavori, termineranno domenica 18 con le molteplici relazioni inerenti i Diplomi, con gli interventi dei responsabili regionali, nazionali ed internazionali, con i rapporti tecnici ed i dossier scientifici esposti da specialistici del settore.

Molti amici radioamatori italiani e stranieri sono giunti negli scorsi anni a Mondovì ed altri ancora ne arriveranno anche in questa occasione, non solo perché interessati ai lavori del Meeting D.C.I. ma anche per fruire, loro stessi ed i loro accompagnatori, delle bellezze ambientali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e culinarie del territorio, usufruendo delle locali strutture alberghiere, di ristorazione e commerciali.

Nel corso dei Meeting saranno premiati i radioamatori che si sono maggiormente distinti nelle attivazioni e coloro che hanno contribuito a diffondere e ad incrementare l’attività radiantistica inerente ai sopra citati Diplomi e la cerimonia di gemellaggio con l’Amateurfunkclub di Heidenreichstein in Austria OE3XHA.

Durante il Meeting verrà ribadita l'importanza dell'attività radioamatoriale, che non è solo svago e divertimento, ma componente della Protezione Civile, attività che garantisce, nei casi infausti di gravi calamità naturali, importantissimi collegamenti d’emergenza, installazioni in tempi rapidi di postazioni radio con le relative comunicazioni di soccorso.

Si terrà inoltre la 2° mostra di radio d’epoca e apparati militari surplus a cura di Elvezio Garelli IW1CJD con delle vere “chicche” da non perdere!

21° Meeting D.C.I. (Diplomi dei Castelli d’Italia)

19° Meeting W.A.P. (Worldwide Antarctic Program)

13° Meeting I.F.F.A. (Italian Flora Fauna Award)

Programma del 16-19 settembre 2022

Organizzato dalla Sezione A.R.I. di Mondovì (Cuneo)

www.dcia.it/iq1bp E-mail: dci_info@alice.it

con il patrocinio della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, del Consiglio Regionale Piemonte,

della Provincia di Cuneo, del C.R.P.V.A., della Città di Mondovì e del Comune di Roccaforte Mondovì.

Moderatore: Edo Ambrassa IW1EVQ

Venerdì 16 settembre all’Albergo Ristorante Commercio in Borgata Norea di Roccaforte Mondovì (CN)

- ore 18.00 Registrazione ed accoglienza dei primi partecipanti al Meeting

- ore 19.00 Chiusura prenotazioni 5° Contest Speed DCI

- ore 20.00 Cena di benvenuto

- ore 22.00 Sorteggio attivatori e conseguente abbinamento ubicazioni 5° Contest Speed DCI

Sabato 17 settembre all’Albergo Ristorante Commercio in Borgata Norea di Roccaforte Mondovì (CN)

- ore 09.15 Partenza equipaggi per il 5° Contest Speed DCI con attivatori unicamente dislocati nel circondario di Mondovì

- ore 10.00 Inizio 5° Contest Speed DCI della durata di 2 ore

- ore 13.00 Pranzo

- ore 15.00 Visita Torre del Belvedere (icona del Diploma) e alle bellezze artistiche di Mondovì Piazza, con salita in Funicolare

- ore 18.30 Tavola rotonda tra attivatori e Hunters D.C.I. & I.F.F.A.; proposte modifiche al Regolamento

- ore 20.00 Cena

Domenica 18 settembre all’Albergo Ristorante Commercio in Borgata Norea di Roccaforte Mondovì (CN)

- ore 09.00 Apertura lavori da parte del Presidente della Sezione A.R.I. di Mondovì, Edoardo Ambrassa IW1EVQ

Saluti dei rappresentanti A.R.I. presenti

Saluti delle autorità locali

- ore 09.45 Diplomi dell’Antartide e la Directory WAP a cura di Massimo Balsamo IK1GPG (Award Manager).

- ore 10.00 Diploma dei Castelli d’Italia (D.C.I.) a cura dell’Award Manager Betty Sciolla IK1QFM, del Technical Award Manager

Massimo Balsamo IK1GPG e del Consulente Tecnico Antonio Massimino IK8SHL

Resoconto e premiazioni del 5° Contest Speed DCI a cura della Sezione A.R.I. di Mondovì

- ore 10.15 Italian Flora Fauna Award (I.F.F.A.) a cura dell’Award Manager Massimo Balsamo IK1GPG e del Consulente Tecnico Stefano Tolari IZ5GST

- ore 10.30 Relazione dello Staff Tecnico e di consulenza D.C.I. a cura Gian Piero Asselle I1ASU e Stefano Tolari IZ5GST (Sardegna 2022 e doppia emissione), Antonio Massimino IK8SHL (Antenna da valigia), Luciano Lucini IK2QPO (cerimonia di gemellaggio con l’Amateurfunkclub di Heidenreichstein OE3XHA, Claudio Cordeglio IW1QLH (Novità sulle applicazioni dedicate agli attivatori), Luciano Fusari I5FLN (La radio ieri-oggi), Giacomo Frola IU1LBK (WAIL).

- ore 11.30 Resoconto e premiazioni del W.C.I. 2022 a cura della Sezione A.R.I. di Fidenza e W.C.I. Manager Antonio Massimino IK8SHL.

- ore 12.00 Premiazioni Top e Honour Roll attivatori e Hunters diplomi DCI & IFFA a cura degli Awards Manager

- ore 12.30 Foto di gruppo per la QSL del nominativo speciale “IR1DCI”

- ore 13.00 Pranzo di chiusura

Lunedì 19 settembre: Attivazione DCI-IFFA di gruppo

- ore 09.00 Località nella zona del Monregalese

- ore 13.30 Pranzo presso tipica trattoria monregalese

Durante il Meeting:

Ø mostra radio d’epoca e apparati militari surplus a cura di Elvezio Garelli IW1CJD;

Ø i partecipanti potranno operare dalla Stazione Speciale IR1DCI;

Ø omaggio ricordo a tutti i partecipanti;

Ø sabato pomeriggio i familiari verranno accompagnati a visitare le bellezze del luogo;