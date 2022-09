Un successo la nuova edizione di “Sport in piazza” sotto la Zizzola [FOTO]

Grande successo per la nuova edizione della manifestazione “Sport in piazza”, andata in scena ieri, domenica 11 settembre, nel parco Atleti Azzurri d’Italia di viale Madonna dei Fiori. Ad aprire la giornata, però, un lungo corteo da piazza Caduti per la Libertà guidato dagli sbandieratori braidesi. Quindi il saluto ufficiale dell’avvocato Alberto Giuggia per il Panathlon braidese. Per l’amministrazione comunale sono invece intervenuti il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore allo Sport Daniele Demaria.





Tante le persone presenti, soprattutto i più giovani. Oltre a divertirsi, gli under 18 che hanno partecipato all’evento “provando” almeno 10 discipline sportive a disposizione hanno potuto anche partecipare alla speciale lotteria che vedeva in palio una BMX, un monopattino e uno skate. A premiare i vincitori è stata la delegata provinciale del Coni Claudia Martin.





L’attenzione dell’Amministrazione comunale per la vita sportiva dei cittadini prosegue: proprio in questi giorni, in collaborazione con la UISP, si procede infatti alla distribuzione nelle scuole di un volantino che contiene i riferimenti di tutte le associazioni sportive di Bra. Un utile strumento destinato ad agevolare i contatti con i diversi sodalizi e a stimolare le persone a cimentarsi in un’attività sportiva.

Perché fare sport e divertente e fa bene alla salute.