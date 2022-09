Auto 2022: novità e modelli in arrivo

Il mondo delle auto è in continua evoluzione e questo perché ogni anno arrivano sul mercato auto nuove, ricche di novità tecnologiche. Guida assistita, schermi ad alta definizione, leghe sempre più leggere: sono solo alcune delle novità presenti su tantissime vetture prodotte negli ultimi anni.

Essere sempre informati e al passo con i tempi è quindi difficile, ma per poter scoprire tutto sulle macchine del momento e del futuro e non perdersi nulla sulle novità e sulle curiosità del mondo dei motori, è possibile consultare i migliori siti sull’argomento, primo fra tutti quello di Top Gear Italia.

City car e utilitarie

Le city car e le utilitarie sono delle vetture agili nel traffico, facili da parcheggiare, grazie alla loro dimensione compatta, e dal costo in genere contenuto. Si tratta, in parole povere, di auto pensate appositamente per permettere a chiunque di muoversi in modo agevole nelle strade urbane, anche nelle città ad altissimo tasso di traffico. Tuttavia, il mercato delle piccole auto comprende diverse tipologie di macchine, con prestazioni e dimensioni differenti. Tra queste, alcune novità di quest’anno sono:

Fiat Panda : il nuovo modello di casa Fiat è stato immesso sul mercato ad agosto, e già risulta essere una delle più vendute. Le sue caratteristiche sono le forme squadrate, ma dalle linee morbide, i vetri ampi e il baricentro rialzato. Il bagagliaio è di 225 litri, ma abbassando i sedili può arrivare fino a 870 litri. Il cambio manuale a 6 marce può essere abbinato a un motore ibrido, GPL, metano oppure turbo benzina da 85 CV;

: il nuovo modello di casa Fiat è stato immesso sul mercato ad agosto, e già risulta essere una delle più vendute. Le sue caratteristiche sono le forme squadrate, ma dalle linee morbide, i vetri ampi e il baricentro rialzato. Il bagagliaio è di 225 litri, ma abbassando i sedili può arrivare fino a 870 litri. Il cambio manuale a 6 marce può essere abbinato a un motore ibrido, GPL, metano oppure turbo benzina da 85 CV; Volkswagen Up : la city car del marchio tedesco si presenta in una versione rinnovata, con materiali di costruzione di grande pregio. Il vano bagagli è di 251 litri, che diventano 959 abbassando i sedili passeggeri. Il motore è a benzina 1.0 MPI 60 CV, ma è disponibile anche una versione a metano ed una elettrica, con la capacità di 32,3 kWh ed un’autonomia di 260 km nel ciclo WLTP.

: la city car del marchio tedesco si presenta in una versione rinnovata, con materiali di costruzione di grande pregio. Il vano bagagli è di 251 litri, che diventano 959 abbassando i sedili passeggeri. Il motore è a benzina 1.0 MPI 60 CV, ma è disponibile anche una versione a metano ed una elettrica, con la capacità di 32,3 kWh ed un’autonomia di 260 km nel ciclo WLTP. Opel Corsa: completamente rinnovata, la nuova edizione della Opel è caratterizzata da uno stile semplice, ma al contempo solido e dinamico, grazie anche al lunotto inclinato. Per quanto riguarda le motorizzazioni, si può scegliere tra 1.2 benzina, disponibile 75,100 oppure 130 CV, oppure 1.5 diesel da 102 CV. C’è anche la versione elettrica da 136 CV, che consente 350 km di autonomia.

Berline

Il mercato delle auto è dominato principalmente dalle city car oppure dai SUV, tuttavia anche il comparto delle berline è in grado di stupire gli automobilisti con importanti novità. In particolare, tali modelli sono apprezzati da coloro che affrontano lunghi viaggi alla guida, oppure semplicemente preferiscono comodità. Alcuni modelli di questa categoria di quest’anno sono: