Imperia: in vendita l'ex filiale della Banca d'Italia di via Felice Cascione

Segnaliamo che la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito un avviso di vendita per l’immobile sito in Imperia, via Felice Cascione 39, che ne ha ospitato in passato la locale Filiale.



Il complesso viene offerto in blocco, oppure suddiviso in lotti (parte ad uso terziario-direzionale e parte ad uso residenziale).



Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato all’11 ottobre 2022. Per informazioni e sopralluoghi è possibile scrivere all’indirizzo dismissioni.imm.avvisi@bancaditalia.it.



Per maggiori informazioni, alleghiamo qui sotto una sintetica scheda descrittiva dell’edificio, precisando che la Banca d’Italia, pur senza alcuna preclusione, privilegia nelle proprie politiche di dismissione immobiliare gli interlocutori di carattere istituzionale e i soggetti che siano promotori di iniziative per lo sviluppo delle comunità locali.