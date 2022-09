Superfood, gli ospiti speciali delle nostre tavole

Parliamo dei superfood, alimenti di origine vegetale caratterizzati dall’alto contenuto di qualità benefiche per l’organismo e di quanto sia importante riconoscerli, per approfittare al massimo delle loro potenzialità.

Superfood e alimentazione quotidiana: un connubio poco noto

Quello dei superfood è un fenomeno che non è più possibile ignorare: si tratta di un mondo nuovo che apre scenari inediti e innesca dinamiche di mercato che spingono all’acquisto di determinati prodotti, sostenuti dalla fama che li precede, ovvero quella di possedere qualità che vanno oltre la norma.



I sostenitori dei superfood, infatti, attribuiscono loro moltissime proprietà fuori dall’ordinario, tra cui si evidenziano effetti tonici, energizzanti e antiossidanti; essendo ricchi di vitamine e micronutrienti, sono elementi che contribuiscono in modo mirato alla costruzione di un regime dietetico più completo e razionale.



Nel nostro Paese, il consumo di questa tipologia di alimenti è notevolmente aumentato anche grazie all’informazione e alle notizie diffuse da siti a tema specifico, come SuperFoodStore.it, una piattaforma on line creata con l’intento di ampliare la conoscenza relativa alle caratteristiche degli alimenti qualificati come ‘superfood’ e, in particolar modo delle loro qualità inedite, anche promuovendo i prodotti commerciali, a base etica e sostenibile, che li contengono.



Il risultato? La dieta degli Italiani (o, almeno, di una parte di essi) è cambiata, arricchendosi di cibi il cui consumo è diventato più consapevole.

Per trovare i superfood, infatti, non è necessario andare lontano o individuare alimenti ancora sconosciuti, perché alcuni di essi sono comunemente presenti su tutte le tavole e hanno qualità che vanno molto oltre il gusto e l’aroma.



In quest’ambito, inoltre, per soddisfare le esigenze nutrizionali della comunità vegana si è cercato di ampliare il commercio dei cosiddetti semi eduli, che aiutano a colmare le carenze derivanti da una scelta alimentare esclusivamente basata sul consumo di vegetali.

L’origine della definizione di superfood: una questione di marketing (e non solo)

Il termine superfood è relativamente nuovo, essendo stato appositamente coniato per evidenziare le qualità di determinati alimenti, più che gli alimenti in sé stessi.

In realtà, l’antesignano dei moderni superfood è rintracciabile in una promozione pubblicitaria che risale agli inizi del secolo scorso ed era parte di una campagna volta a diffondere l’importazione di banane da parte della multinazionale americana United Fruit Company.



La strategia aziendale esaltava le proprietà nutrizionali del frutto, sostenendo che la banana avesse effetti positivi nel trattamento del diabete e della celiachia e, per questo, potesse essere considerata come un prodotto naturale ricco di proprietà fuori dalla norma: un superfood, appunto.



Cominciando a parlare di alimentazione sana, l’operazione pubblicitaria della ditta di import-export di frutti tropicali aveva dato vita a un meccanismo conoscitivo completamente nuovo: quello di guardare i vegetali attraverso un’ottica diversa, che riconoscesse loro un importantissimo valore aggiunto.

Conoscere per capire, visitando un sito in più

Sul web si parla molto di alimentazione, di argomenti legati alle proprietà benefiche e, talvolta, curative di alcuni vegetali: allora, perché consultare un altro sito che si occupa di questi argomenti?

La risposta è semplice: perché nel caso di Super Food Store, cambia il punto di vista.



Partendo dai principi di nutriceutica (un termine nato dalla fusione delle parole ‘nutrizione’ e ‘farmaceutica’), sulla piattaforma SuperFoodStore.it si tende a evidenziare che i superfood non sono speciali perché possiedono particolari ‘superpoteri’, ma piuttosto perché i benefici che apportano vanno oltre quelli comunemente noti.

Inoltre, sono prodotti consumati quotidianamente ma, il più delle volte, in modo inconsapevole rispetto alle loro reali potenzialità.



Per questo, il team operativo del sito si occupa di selezionare gli alimenti di origine vegetale che rientrano in questa categoria, accompagnando i visitatori in un viaggio tra sapori e profumi esotici, senza trascurare quelli più vicini e facilmente accessibili.



Non solo bacche di Goji, alga spirulina e semi di chia, quindi, ma anche arance, broccoli, mirtilli, noci e melograno: oltre il lavoro, una passione che, attraverso l’attività di ricerca, tende ad aiutare chi lo desidera a intraprendere un percorso alternativo, anche terapeutico, basato su rimedi naturali immediatamente reperibili.