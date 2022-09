Martedì 13 settembre, Giorgia Meloni - leader di Fratelli d’Italia - sarà in Piemonte. L’appuntamento è previsto per le ore 19 a Torino, nel cuore della città, in piazza piazza Carlo Alberto.

Da Cuneo sono disponibili ancora alcuni posti sull’autobus messo a disposizione da Fratelli d'Italia.

Per ulteriori informazioni contattare 334/29.25.524.