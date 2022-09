Anche i cani migliori se non si sentono al sicuro non riescono ad esprimere la loro personalità

Il Rifugio Pinco Pallino di Fossano vi presenta Alabimba, una splendida femmina di taglia grande.

Si tratta di un cane molto giovane, all'inizio un po' timida ma si affeziona facilmente e si rivela subito per quello che è: una esemplare intelligente, tranquillo e dolcissimo.

In canile non emerge molto del suo carattere proprio perché poco estroversa, ma i volontari che la conoscono la adorano. Alabimba ha bisogno di un riferimento, se dovesse essere scelta saprà donare tanto amore.

Adottabile in provincia di Cuneo, Torino e Asti, no box, no catena, no solo in giardino come unico cane.



Rifugio Pinco Pallino

Via Santa Maria 95, Loc. Cussanio, Fossano CN

Tel. 333/8990717 (Mok), 339/6578463 (Danilo), 338/8463267 (Laura)

email: pincopallinoclub@alice.it

facebook: @Pagina del Canile Pinco Pallino Club