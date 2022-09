L’eccellenza di Salzano-Tirone arriva nel Monregalese [VIDEO]

Dott Salzano, perché avete deciso di aprire un nuovo studio a Mondovì?

Nella nostra Clinica di Cuneo riceviamo pazienti che vengono da tutta Italia, anche dall’estero, per risolvere problemi particolarmente complessi. Abbiamo infatti una grande esperienza nella gestione di casi particolari come, ad esempio, le riabilitazioni su impianti nei pazienti che hanno poco osso.

Ci siamo accorti però che per le cure, diciamo così, “normali” raramente le persone si spostano di 30 chilometri per andare dal dentista e tendono a scegliere un dentista locale. Abbiamo quindi deciso di creare una serie di centri, che abbiamo chiamato DENTAL POINT, che possano rendere più fruibili i nostri servizi di qualità in tutta la provincia Granda. Abbiamo iniziato dai due centri nevralgici di Mondovì e Saluzzo e sicuramente nel futuro prenderemo poi in considerazione altre zone come le langhe.



Quali saranno i servizi particolari offerti dai nuovi studi?

Da ormai più di 10 anni la Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone è lo studio più grande di Cuneo e da sempre lo abbiamo organizzato per fornire ai nostri pazienti quello che chiamiamo IL SERVIZIO ODONTOIATRICO A 360°.

Il servizio, cioè, più completo possibile che renda al paziente le cose semplici. Sappiamo che andare dal dentista già non è piacevole la nostra missione è che, almeno, non sia complicato.

Orari estesi, aperture nei fine settimana, tutti gli esami eseguiti internamente, collaborazione con anestesisti interni per gli interventi chirurgici più complessi, professionisti esperti in tutte le branche del settore, presenza di figure professionali come igienisti, tecnici di radiologia, logopedista e infermieri, gestione degli appuntamenti ritagliata sulle esigenze del paziente e non su quelle del dentista sono ciò che ci differenzia dallo studio dentistico tradizionale.

Lo studio di Mondovì per ora non sarà aperto la domenica ma la clinica di Cuneo sarà sempre a disposizione per eventuali urgenze.



Come mai avete scelto il nome DENTAL POINT e non avete chiamato CLINICA anche i nuovi studi?

Stando alle regole dell’ordine dei medici l’appellativo CLINICA odontoiatrica ha un significato ben preciso e purtroppo viene spesso abusato da semplici studi dentistici che non ne hanno le caratteristiche.

La clinica odontoiatrica deve avere posti letto per la degenza notturna o essere autorizzata all’esecuzione di prestazioni di chirurgia complessa, come la nostra struttura di Cuneo. I nuovi centri non avranno questa autorizzazione e continueremo ad operare i casi più avanzati nella Clinica di Cuneo.

Ovviamente tutti gli altri appuntamenti anche in questi casi potranno essere svolti nello studio di Mondovì e i pazienti che hanno problemi di trasporto potranno fruire gratuitamente del nostro servizio navetta.

I nuovi studi saranno quindi centri odontoiatrici di eccellenza nei territori intorno a Cuneo che potranno occuparsi della maggior parte dei problemi odontoiatrici dei pazienti



Dott Tirone può riassumere qual è secondo lei il punto di forza dei vostri centri?

Direi che i principali punti di forza sono due. Uno è stato già citato: IL SERVIZIO ODONTOIATRICO A 360°.

L’altro è sicuramente il nostro protocollo DENTI FISSI IN 5 ORE che ci consente di ridare denti fissi e bellissimi in sole 5 ore alla maggior parte dei pazienti che portano una dentiera mobile, hanno perso i propri denti o devono estrali tutti perché malati.

Il paziente entra in studio con la sua situazione attuale al mattino ed esce nel pomeriggio con i denti già fissi e studiati per essere esteticamente ottimali nel suo sorriso.

Da anni ormai insegno questo protocollo a centinaia di dentisti che vengono ai miei corsi da tutta Italia e dal mondo. Quando parlo con i pazienti lo chiamo “interventino” perché richiede meno di un’oretta senza, poi dopo 4 ore di attesa vengono consegnati i denti fissi.

L’intervento si svolge ovviamente senza alcun dolore grazie all’anestesia e senza alcuna paura grazie alla sedazione eseguita dall’anestesista. I pazienti che opero alla fine mi dicono sempre: “Dottore pensavo molto peggio!”.

Ci sono alcuni pazienti che non possono riavere subito i denti fissi perché la loro situazione è particolarmente complessa magari per la mancanza di osso. Fortunatamente abbiamo moltissima esperienza nel trattamento di queste situazioni e possiamo restituire i denti fissi anche a loro. Ci vuole solo un po’ più di tempo.



Come possono i monregalesi fissare una visita presso il nuovo studio?

La via più semplice è ovviamente telefonare alla nostra segreteria di Mondovì al numero 0174-1976340.

