Saluzzo, oggi è inizio di scuola per oltre 5200 tra bambini e ragazzi

Tutti a scuola, zainetto o zaino in spalla a seconda dell’età con l’addio alla mascherina, senza distanziamento, senza dad, con l’obiettivo della massima continuità scolastica in presenza, ma con occhio ai sintomi e pronti a intervenire qualora il quadro sanitario debba peggiorare.

Oggi, lunedì 12 settembre, primo giorno sui banchi per circa 5.200 studenti a Saluzzo.

Poco meno di 2000 sono i bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo saluzzese, primarie e medie con i più piccoli dell’infanzia.

In aula anche quest’anno nell’ex Tribunale trasformato in edificio scolastico, sono entrati gli alunni delle elementari "Musso" con quelli della Francesco "Costa" e la direzione scolastica, per lavori nelle due scuole.

La “Pivano” ha fatto ritorno nei propri locali questa estate, la “Musso” attende il trasloco previsto a Natale e la “Costa” ritornerà in sede l’estate prossima.

Orario ridotto per la prima settimana di scuola dell’infanzia e primaria all’istituto comprensivo saluzzese, l’orario completo dalle 8 alle 16 sarà dalla terza settimana, mentre dal 26 settembre parte il servizio di prolungamento nei plessi Alessi e Alpi.

“Non c'è più obbligo della mascherina, ma in maniera precauzionale manteniamo il controllo scanner all’ingresso. Come manteniamo 3 intervalli per evitare assembramenti, utilizzando anche spazio esterno – afferma il nuovo preside del liceo Bodoni Davide Laratore, che succede nel ruolo a Lorenzo Rubini -"Una bella emozione essere nella scuola dove ho iniziato gli studi. Ho già incontrato il Collegio docenti con alcuni sono ex colleghi e le famiglie degli studenti. C’è un bel clima e tutte le carte in regola per lavorare bene insieme".

Hanno varcato la soglia del suo istituto: lo Scientifico in via Donaudi e il “Classico” il via Della Chiesa 852 studenti tra cui circa 200 primini, divisi nelle 8 classe delle sezioni: scientifico tradizionale, scienze applicate, liceo sportivo e ginnasio.

L’istituto Soleri- Bertoni ha la palma della più alta densità di allievi ( 1.108) oltre alle classi del liceo artistico nel carcere Morandi, che ha una popolazione di 50 studenti. L’accoglienza dei new entry è avvenuta anche quest’anno nel grande cortile interno della ex caserma Musso, con il benvenuto della dirigente Alessandra Tugnoli, l’esibizione del coro dell’istituto diretto da Enrico Miolano, del gruppo sportivo e di quello di teatro.

Sempre nel cortile si terrà una prima giornata di presentazione della scuola con un open day il 20 settembre. Gli interessati possono dare adesione tramite il link sul sito della scuola “L’iniziativa – sottolinea la preside - per mettere a disposizione degli alunni delle classi terze e delle loro famiglie gli strumenti utili per poter accedere a un ampio numero di informazioni per la futura scelta scolastica”. Le lezioni per tutti gli iscritti avverranno nella sede alla ex caserma Musso, senza più spostamenti, in attesa delle sette aule in fase di realizzazione, nella manica lungo corso Piemonte, la cui fine lavori è prevista in ottobre.

Nei tre plessi dell’ Istituto superiore Denina, Pellico, Rivoira sono entrati 1083 alunni di cui 234 nelle prime. Una cinquantina alla “Ragioneria” Denina dentro la casa di reclusione Morandi.

Sempre in tema di numeri: sono 155 gli insegnanti nei tre plessi e “sono già stati tutti nominati, per cui non ci saranno buchi nella didattica fin dai primi giorni”. Informa il preside Flavio Girodendo.

Cnos Fas Saluzzo: ingressi scaglionati per gli allievi dell’Agenzia formativa salesiana nella sede di via Griselda: 70 nuovi studenti, nei tre corsi di acconciatura, panetteria e accoglienza turistica. In totale sono iscritti ai percorsi formativi 220 ragazzi.