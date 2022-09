Il presidente Cirio a Pagno: “Scuola e sanità sono le priorità della Regione”

“Penso ai bambini di terza elementare che quest’anno, per la prima volta, si apprestano ad iniziare la scuola in condizioni normali. A loro e a tutti i ragazzi rivolgo il mio augurio”.

Così il presidente della Regione Alberto Cirio, intervenuto poco fa a Pagno per l’inaugurazione della nuova scuola elementare, realizzata a tempo di record con un anno di anticipo rispetto a quelli che erano i tempi fissati nel momento dell’appalto.

Legittima la soddisfazione e l’orgoglio del sindaco, Nico Giusiano, il quale ha fatto gli onori di casa di fronte a tanti colleghi sindaci del saluzzese e della valle Po.

Presenti, oltre a Cirio, insegnanti, autorità scolastiche, forze dell’ordine e vari amministratori locali, il senatore Giorgio Bergesio, i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, il consigliere provinciale Silvano Dovetta.

Ad impartire la benedizione ai nuovi locali scolastici il parroco del paese, don Beppe Dalmasso, in sostituzione del vescovo Cristiano Bodo, che non ha potuto essere presente per sopraggiunti impegni. Verrà domattina a portare il suo saluto ai piccoli alunni.

Il presidente Cirio, nel suo intervento, ha evidenziato come ragazzi e anziani siano in cima alle priorità dell’amministrazione regionale. “Per questo – ha affermato – i nostri sforzi, in questi due difficili anni, si sono concentrati soprattutto su scuola e sanità”.

“Finalmente – ha detto – ci stiamo avviando verso una normale ripresa delle attività scolastiche. Questo non significa che non esistano problemi, ma la drammatica esperienza della pandemia ci ha insegnato che lavorando insieme i problemi si possono affrontare e risolvere”.

Cirio ha ricordato la difficile scelta dell’ordinanza che imponeva la chiusura delle scuole.

“Sono stati giorni difficili dal momento che queste decisioni – e i sindaci lo sanno bene - si affrontano in solitudine perché in calce all’ordinanza c’è un solo nome. Una solitudine – ha aggiunto Cirio – mitigata dalla vicinanza dimostrataci dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha ricordato, in più circostanze, a noi presidenti di Regione e a voi sindaci che la nostra Costituzione garantisce il diritto all’istruzione, ma al tempo stesso quello alla salute. Abbiamo dovuto muoverci su questo difficile crinale ma le scelte fatte e i numeri delle vaccinazioni che vanta il Piemonte ci permettono oggi di guardare al futuro con un certo ottimismo”.

Dopo il taglio del nastro, la visita ai nuovi locali della struttura che servirà una quarantina di bambini, tra scuola dell’infanzia ed elementari, della valle Bronda.