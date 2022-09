Si torna in classe! Dress code scolastico per gli adolescenti, è necessario?

Si torna a scuola! Capelli di qualsiasi colore, pantaloni strappati, maglie scollatissime e minigonne sempre più mini. Una moda coniugata da alcuni giovani studenti in modi decisamente discutibili. Un po’ skater, un po’ punk, un po’ dark, un po’ bonjour finess. Sembra proprio che per molti millennial lo stile sia rimasto appeso nell’armadio.

Il nuovo trend è quello di stare sopra le righe e in pratica rappresenta la libertà di mostrarsi come si desidera, fregandosene degli standard, suggeriti da buon senso, educazione e compagnia bella.

Presente il look della studentessa romana con la pancia scoperta, apostrofato circa un anno fa dall’insegnante, che poi l’ha rimproverata dicendole: «Sei sulla Salaria?». Ecco. Roba di cui una volta ci saremmo vergognati terribilmente e che invece oggi fa figo. Ma perché, verrebbe da chiedersi.

È giunto il momento di fare qualche riflessione. La scuola rappresenta un’istituzione e in quanto tale è necessario mantenere un certo contegno. Magliette troppo scollate o troppo corte e minigonne vertiginose, per le ragazze, sembrano più adatte a una serata in discoteca piuttosto che a un’aula scolastica. Stesso discorso per i ragazzi che si presentano con pantaloni a vita bassa, che mostrano senza decenza le mutande, o con canottiere e magliette lise.

Cercando di andare un po’ più a fondo, si può comprendere come questa tendenza nasca (anche) a causa dei social network, vero dramma dei nostri tempi. Questi improponibili modelli di anti dress code scolastico spopolano e sono spesso associati a video, meme e post su Twitter, Instagram, TikTok e Facebook.

Eppure i buoni esempi non mancano: un impiegato di banca, un medico, un insegnante non vanno al lavoro in bermuda e canottiera. Bisogna saper distinguere tra tempo libero e tempo di studio, considerando che la scuola rappresenta “il posto di lavoro” degli studenti, un luogo dove si va per imparare, non per fare una sfilata di Carnevale.

Il fatto che tra i giovani sia in atto una sorta di ribellione, rispetto a modelli più ortodossi di abbigliamento, fa pensare a una nuova ricerca della propria personalità, che rompe gli schemi comuni e abbraccia una libertà più wild. Ormai sui social tutto è pubblicamente esposto e ciò non può che generare ansia da prestazione: bisogna praticare sport che rendono fighi e super tonici, bisogna mangiare in modo salutare, bisogna truccarsi come star, emulare gli influencer per una carriera facile facile, farsi notare, essere interessanti.