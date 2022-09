Una scuola completamente rinnovata per i 58 piccoli studenti della Primaria di Lagnasco

La campanella che è suonata stamattina alla Scuola Primaria di Lagnasco è nuova, come completamente rinnovati sono gli impianti tecnologici, di illuminazione, riscaldamento, rete dati, antifurto, anche se ció che veramente è importante e che i nuovi impianti sono stati cablati e realizzati in una struttura che è ora antisismica.

Un cantiere portato avanti con competenza e professionalità, nel pieno rispetto delle tempistiche previste: 170 giorni da quell’inizio aprile in cui gli alunni della primaria furono trasferiti per gli ultimi mesi dello scorso anno scolastico presso la scuola materna, in parte nell’ex "casa delle suore" ed in parte in strutture prefabbricate appositamente predisposte nel cortile dell’Asilo.

Gli ultimi dettagli per rendere agibili e funzionali i locali destinati ad ospitare, da oggi 12 settembre, i 58 alunni frequentanti la Primaria, sono stati ultimati venerdì, proprio mentre un gruppo di volontari, composto da amministratori, dipendenti comunali e membri del locale gruppo di Protezione Civile, traslocavano gli arredi dalla precedente allocazione provvisoria ai rinnovati locali.

Come anticipato in un messaggio fatto veicolare dall’amministrazione comunale a tutti i genitori, "si richiede comprensione per le prime settimane di frequenza, in cui alcuni dettagli dovranno ancora essere messi a punto, come la rete wi-fi e le lavagne interattive, ed alcuni locali non potranno ancora essere utilizzati, come l’aula di informatica e quella di musica".

"Ció che più conta è che i bambini possano ora usufruire della nuova ed efficientata struttura scolastica ed in piena collaborazione con la dirigente e le insegnanti, come già fatto per la collocazione provvisoria della scorsa primavera, ci sarà il modo di lavorare insieme per tornare in poco tempo alla piena operatività. Un grazie particolare va rivolto a tutte le maestranze che hanno lavorato nel cantiere e a tutte le imprese tecnologiche che hanno collaborato con la Fantino Costruzioni di Cuneo, al Direttore dei Lavori ed all’Ufficio Tecnico Comunale".





L’adeguamento antisismico sulla struttura è consistito nella realizzazione di nuovi cordoli in cemento armato opportunamente collegati alla muratura tramite l’inserimento di barre filettate e inglobando i puntoni esistenti con staffe metalliche, il rinforzo dei setti in muratura posti all’interno e all’esterno del fabbricato principale, mediante l’applicazione di reti elettrosaldate con intonaco strutturale con spicconatura e pulitura delle superfici. E’ stato abbattuto e ricostruito il fabbricato laterale destinato ai servizi igienici ed abbattute le barriere architettoniche interne per accedervi; sono invece in fase di ultimazione, i lavori di inglobamento del basso fabbricato del cortile all’edificio principale.

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico, è stato adeguato tutto l’impianto elettrico, non più rispondente ai requisiti minimi di legge, cablata la rete internet in tutti i locali e sostituita la centrale termica.

L’intervento è stato interamente finanziato con 636.494 € ottenuti dal Comune di Lagnasco nell’ambito dei finanziamenti dell'Unione Europea- NextGenerationEU, confluiti nel PNRR, con il tramite del Ministero dell’Istruzione che ha ripartito tra le Regioni l’importo complessivo di 500 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica, destinando al Piemonte 34 milioni di euro.