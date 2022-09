Venasca, famiglie, insegnanti e sindacati protestano contro il reintegro della dirigente scolastica

Mentre a Pagno si svolgeva la cerimonia di inaugurazione della nuova scuola elementare della valle Bronda alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, in valle Varaita andava in scena – contemporaneamente - una protesta, davanti alla sede dell’istituto comprensivo della valle Varaita, che non ha eguali nel Saluzzese e (forse) in provincia di Cuneo.

Un centinaio di genitori armati di cartelloni, striscioni, fischietti e tamburi hanno manifestato il loro disappunto per il reintegro della dirigente scolastica Patrizia Revello, al centro nel recente passato di altre analoghe (seppur più contenute) proteste.

Ricordiamo che la preside era stata sospesa dall’incarico lo scorso anno in seguito ad una travagliata vicenda di 25 alunni, per lo più cinesi, bocciati a Costigliole.

Un “caso” che sarà all’esame del giudice di pace a fine ottobre.

Mentre all’esterno della scuola i genitori protestavano, nei vicini locali della Fabbrica dei Suoni di Venasca, si teneva l’assemblea sindacale del personale scolastico dell’istituto.

Insegnanti e genitori riferiscono di “incompatibilità territoriale” della dirigente, dal momento che tra poco più di un mese diversi docenti saranno chiamati e testimoniare davanti al giudice di pace per la vicenda che ha portato alla sua sospensione. E per farlo dovranno chiedere l’autorizzazione alla dirigente stessa, che è parte in causa.

Le famiglie chiedono una scuola di qualità e annunciano che nei prossimi giorni promuoveranno una raccolta firme per chiedere un intervento delle autorità scolastiche.

Soddisfazione è stata espressa dal comitato promotore dell’iniziativa perché l’adesione è stata maggiore rispetto alle aspettative.

“Cosa ancora più gradita – commentano alcuni genitori - è stato il fatto che durante la manifestazione siamo stati invitati all'interno della sala dove erano riuniti gli insegnanti con i rappresentanti sindacali per l'assemblea”.

Abbiamo cercato di interpellare l’interessata, come la deontologia professionale richiede, ma ci è stato detto dal personale di segreteria che la dirigente risponderà solo a domande scritte.

Sarà nostra premura fargliele pervenire quanto prima.