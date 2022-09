Coppa del mondo skiroll, a Rieti nuovo trionfo nella sprint di Emanuele Becchis: "La soddisfazione di vincere in Italia è sempre moltissima”

Sipario sulla Coppa del Mondo di Skiroll, con Emanuele Becchis capace di imporsi per la sesta volta consecutiva in gare internazionali nel format della sprint.

Un trionfo commentato dallo stesso Becchis (FISI):“Non sapevo neanche io di questa striscia aperta a dir la verità, ma mi fa molto piacere. Negli ultimi anni ho lavorato tanto, soprattutto per i Mondiali, mentre quest’anno mi son concentrato più su altro visto anche le sole due sprint in calendario. Non è stata la mia stagione preferita visto le due sprint lunghe, in cui son anche andato sul podio in Norvegia, e poi la super sprint. Questo è sicuramente il format di gara che preferisco e la soddisfazione di vincere in Italia è sempre moltissima”.