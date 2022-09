Italvolley mondiale, la gioia biancorossa e la volontà di alzare l'asticella

Nel lungo percorso che ha portato la Nazionale maschile sul tetto del mondo per la quarta volta nella sua storia, lo stage cuneese e il DHL Test Match Tournament con le Nazionali di Stati Uniti e Giappone disputatosi tra il 18 e il 20 agosto scorsi ha avuto un ruolo chiave, permettendo agli azzurri di confrontarsi con due Nazionali che nella rassegna iridata si sono arrese solo all'ultimo respiro alla Polonia vice campione del mondo e alla Francia campione olimpica.

Se già nei giorni immediatamente successivi al triangolare che ha portato al palazzetto di Cuneo oltre 7.000 spettatori in tre serate lo staff della Nazionale aveva espresso riconoscenza per la qualità dell'organizzazione, all'indomani del trionfo di Katowice la delegazione azzurra in viaggio verso Roma ha sottolineato ulteriormente come i giorni cuneesi abbiano permesso di preparare al meglio la rassegna ospitata da Slovenia e Polonia.

L'alloro iridato è arrivato un anno dopo quello continentale e, in considerazione dell'età media di 24 anni dei campioni del mondo e degli ottimi risultati ottenuti dalle Nazionali giovanili negli ultimi anni, autorizza a sognare in grande per i prossimi appuntamenti, i Campionati Europei del 2023, di cui l'Italia ospiterà la fase finale, e i Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove gli uomini di coach Ferdinando De Giorgi andranno a caccia dell'unico titolo finora sempre sfuggito.

In casa Cuneo Granda Volley c'è grande gioia per l'impresa compiuta dagli Azzurri, uno stimolo per alzare ancora l'asticella e candidare il palazzetto di Cuneo a sede di match ufficiali di appuntamenti internazionali al maschile e al femminile.