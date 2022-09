Festa transfrontaliera al colle di Tenda per il ritorno in natura di uno splendido grifone [VIDEO]

Grande festa transfrontaliera Italia-Francia lo scorso 10 settembre, ai Fortini di Limone Piemonte, al colle di Tenda, per la liberazione di uno splendido esemplare di grifone, in cuira dall'inizio di giugno al CRAS di Bernezzo.

Il rapace era arrivato in fin di vita, avvelenato. A trovarlo una signora, nei boschi di Andonno, dove stava cercando funghi.

L'animale è stato preso in cura da Remigio e dal suo staff. Settimana dopo settimana, si è ripreso, attraversando tutte le fasi di cura, compresa la riabilitazione in voliera. Infine, sabato scorso, la liberazione, alla presenza di tante persone, che in silenzio prima e poi con un grande applauso, hanno festeggiato il ritorno in natura di questo bellissimo animale.