Priero inaugura il monumento per Julian Assange e per la libertà di stampa

Il piccolo comune di Priero intende onorare in maniera insolita Julian Assange, il giornalista investigativo australiano ora incarcerato nel Regno Unito.

Sabato 1 ottobre, alle 16.45, il sindaco Alessandro Ingaria inaugurerà un monumento – eretto sulla rotatoria della strada provinciale 55 che porta a Priero – che rappresenta Assange in maniera enigmatica ma affascinante. Presenzieranno alla cerimonia Stefania Maurizi, acclamata giornalista investigativa italiana, Renzo David di Amnesty International (Cuneo), Alessia Pesando, attivista con il collettivo “Free Assange Italia” e Maurizio Cont e Gianmarco Serra, i due artisti che hanno realizzato la stele di ferro e plexiglass alta sette metri che simboleggia “una vita sospesa per la verità”.

Una esoterica musica accompagnerà la cerimonia, suonata da una orchestrina composta da cinque armoniche, tre xilofoni, quattro tamburi e otto scuotitori a campana – “l’ensemble provvisoria Le malefatte dell’albero”, sotto la direzione del maestro Lorenzo Lustri.

Una cerimonia insolita, insomma, come insolita è la vita del giornalista australiano.

Il tributo che verrà reso a Julian Assange il primo ottobre a Priero può sembrare poca cosa per contrastare l’enorme ingiustizia che egli sta subendo. “In realtà, conta,” afferma l’attivista Pesando. E spiega perché: “Gesti come il nostro, messi insieme alle migliaia di altri tributi a Julian in tutto il mondo, potranno creare un tsunami di opinione pubblica capace di convincere i poteri forti angloamericani di desistere dalla loro persecuzione. C’è dunque speranza. Anzi, proprio perché vogliamo essere ottimisti, la cerimonia del primo ottobre, come lo stesso monumento che inaugureremo, sarà colorita e fantasiosa.”

“Ormai la cultura più innovativa nasce nelle province”, afferma il sindaco di Priero, Ingaria, in un video da lui postato su Internet.

Al termine dell'inaugurazione ci sarà un rinfresco nella sala dell’ex confraternita Santa Croce (che si trova nelle immediate vicinanze). Poi la sera a Cuneo, alle ore 21, Patrizia Barello, responsabile dell’antenna cuneese di Amnesty International, presiederà una conferenza sul fondatore di WikiLeaks, dal titolo "L'incriminazione di Assange e l'attacco alla libertà di stampa". Relatori saranno Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, oltre ai già menzionati Alessandro Ingaria, Stefania Maurizi, Maurizio Cont e Gianmarco Serra. L’evento avrà luogo in largo Barale 1, presso l'Istituto Storico della Resistenza.

Chi vorrà contribuire alle spese dei due eventi può partecipare a questo crowdfunding: https://www.gofundme.com/f/difendi-il-tuo-dirittodisapere