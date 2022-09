Ruota d'Oro Storica: sono le Autobianchi A112 Abarth a dominare la classifica finale della gara di regolarità

Anche questa memorabile 25^ edizione della Ruota d’Oro Storica, manifestazione rievocativa del mitico “rally terribile” organizzata dalla Scuderia VELTRO di Cuneo e riservata ad auto d’epoca, si è svolta nel migliore dei modi: giornata splendida, partecipanti sorridenti, piazza in gran spolvero ed una grande affluenza di pubblico, che, anche per sfatare il mito di “bugia nen”, si è invece mosso eccome ad ammirare le auto e moto in esposizione, intrattenuti dagli speaker della manifestazione, che hanno presentato con dovizia di aneddoti e di particolari tecnici, i partecipanti ed i loro veicoli.

La carovana della Ruota d’Oro, dopo i saluti delle autorità intervenute (l’On. Monica Ciaburro, il Consigliere regionale Paolo Bongioanni e gli assessori Valter Fantino e Sara Tomatis per il Comune di Cuneo), ha preso regolarmente il via alla volta di Limone Piemonte, dopo un lungo peregrinare lungo le strade della Granda, ritornando nel pomeriggio sulla piazza centrale, a raccogliere i frutti, dolci o amari, dell’impegno speso nei 50 controlli cronometrici al centesimo di secondo, a conferma questa volta un altro mito piemontese, che ci descrive come particolarmente “pistin”.

Gli oltre cinquanta equipaggi si sono ripresi dalle fatiche al rinfresco offerto presso la Sala della Musica, accolti dai veri protagonisti cuneesi di diverse edizioni originali della Ruota d’Oro, chiudendo la giornata in bellezza alla cena di gala presso la sede della Scuderia VELTRO, per celebrare degnamente anche le eccellenze enogastronomiche delle nostre terre.

Per gli annali, la classifica generale ha visto il predominio delle Autobianchi A112 Abarth, che hanno occupato le prime tre piazze rispettivamente con gli equipaggi: Maurizio e Federico Causo, Bruno Perno e Daniele Cerrato (primo equipaggio Veltro), Mauro Todeschini e Fiorenza Boggio; tre gli equipaggi under 30 della speciale classifica, tutti della scuderia di casa: Beatrice Armando e Loris Quaranta, Edoardo Bruno e Noemi Pampiglione, Marco Rocca e Nazzareno Farina.

Visto quindi l’enorme successo di pubblico e gli unanimi apprezzamenti espressi dagli equipaggi, che confermano la qualità di questo evento, ormai un classico nel panorama della regolarità per auto d’epoca, non ci resta che attendere la prossima XXVI^ edizione, per scoprire le proposte di quelli della Veltro, alla scoperta di … nuovi paesi e nuovi paesaggi.