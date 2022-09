Volley femminile: Bosca S.Bernardo Cuneo al lavoro in vista dei primi test precampionato

Un sabato di lavoro intenso tra sala pesi e palazzetto ha chiuso la quarta settimana di preparazione di Cuneo Granda Volley, iniziata martedì 6 dopo due giorni e mezzo di riposo. Oggi, lunedì 12, le gatte tornano in palestra per preparare il primo test del precampionato contro la neopromossa Wash4Green Pinerolo, in programma sabato 17.

PROFUMO DI DERBY I tifosi cuneesi dovranno aspettare ancora qualche giorno per vedere all'opera la nuova Cuneo Granda Volley: il primo dei due allenamenti congiunti con Pinerolo, previsto per martedì 13, è stato infatti annullato per l'assenza di Diop e Magazza, sulla via del recupero da alcuni fastidi fisici. Le due giocatrici dovrebbero essere arruolabili per il test match di sabato 17, quando le cuneesi potranno assaggiare il taraflex del Pala Bus Company, il rinnovato impianto di Villafranca Piemonte in cui la Wash4Green Pinerolo giocherà le gare interne. Il confronto, con inizio alle ore 16:00, si disputerà a porte chiuse. Martedì 20 il primo test tra le mura amiche, avversaria la Reale Mutua Fenera Chieri delle ex Bosio e Spirito (inizio riscaldamento ore 15:15, ingresso libero). Venerdì 23 e sabato 24 il palazzetto dello sport di Cuneo sarà teatro della seconda edizione del Trofeo Alpi del Mare: a contenderselo, oltre alle padrone di casa, LPM BAM Mondovì, Volero Le Cannet e Racing Club de Cannes (ingresso libero, maggiori dettagli a breve).

BIANCOROSSE IN NAZIONALE: LA SITUAZIONE Sabato 10 l'Ungheria di Gréta Szakmáry ha concluso con un 3-0 sul Portogallo il suo percorso nelle qualificazioni all'Europeo del 2023: missione compiuta per le magiare, che hanno centrato il pass per la rassegna continentale per la quinta volta consecutiva. Fino a domenica 18 la Francia di Lucille Gicquel disputerà il Tournoi de France tra Belfort, Chaumont, Selestat e Metz. Dopo il vittorioso debutto di venerdì 9 con la Colombia (3-0), le Bleues affronteranno Belgio, Giappone, Argentina e Canada. La neo centrale biancorossa Anna Hall prosegue la preparazione per i Mondiali agli ordini di coach Kiraly, mentre la schiacciatrice Dani Drews sabato 10 ha conquistato la medaglia d'argento con la formazione statunitense impegnata nella Final Six della Pan American Cup a Santo Domingo.

CAMPAGNA ABBONAMENTI IN ARRIVO In città e non solo cresce l'attesa per conoscere tutti i dettagli della campagna abbonamenti, che verrà svelata al pubblico a breve. Per gli abbonati cuneesi, oltre alla possibilità di assistere da vicino al grande spettacolo del campionato più bello del mondo, sono previste anche interessanti agevolazioni e offerte.

IL PUNTO DEL PREPARATORE ATLETICO GIORGIO BORGHI «L’approccio dal punto di vista fisico è stato molto graduale con l’utilizzo della piscina e della sabbia per permettere alle ragazze di adattarsi al lavoro in modo progressivo. Il lavoro di condizionamento metabolico e quello di sala pesi stanno proseguendo e continueranno ad essere parte fondamentale ancora per tutto il mese di settembre. Al momento la condizione fisica non è ottimale a causa dei volumi di lavoro ancora molto alti, ma quello che ci interessa in questa fase è creare delle basi solide per poter affrontare al meglio una stagione molto lunga».

PROGRAMMA ALLENAMENTI 12-18 SETTEMBRE

Lunedì 12

8:30-11:30 tecnica e pesi

15:45-18:15 tecnica

Martedì 13

9:30-11:30 pesi

15:45-18:15 tecnica

Mercoledì 14

15:45-18:15 tecnica

Giovedì 15

8:30-11:30 tecnica e pesi15:45-18:15 tecnica

Venerdì 16

9:30-11:30 pesi

15:45-18:15 tecnica

Sabato 17

ore 16:00 test match con Wash4Green Pinerolo a porte chiuse a Villafranca Piemonte

Domenica 18

Riposo

Salvo diverse indicazioni le sedute di tecnica sono aperte al pubblico