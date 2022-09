Il Festival Illustrada incanta Mondovì Piazza

I colori di Illustrada hanno animato il rione Piazza fino a domanica 11 settembre, richiamando grandi e piccini, anche da fuori provincia.

Laboratori, (che hanno registrato il tutto esaurito, ndr), le visite e le attività organizzate dal Museo Civico della Stampa, letture ad alta voce, mostre e anche "portfolio review". La sesta edizione del festival dedicato all'albo illustrato si è confermata un successo. Una kermesse che negli anni ha saputo crescere e coinvolgere.

Molto apprezzate le mostre le mostre allestite presso le sale dell’Academia Montis Regalis dedicate: all’ospite d’onore dell'edizione 2022 del festival, Simona Mulazzani, due volte vincitrice della Silver Medal Society of Illustrators of New York e due volte del prestigioso Premio Andersen, al libro Leo di Lorenzo Terranera (Lapis Edizioni), illustratore di fama internazionale che ha pubblicato oltre ottanta libri per case editrici italiane, e che, in qualità di scenografo, ha creato gli sfondi per il programma televisivo Ballarò.

La sala Ghislieri ha ospitato invece la mostra realizzata in collaborazione con il Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi Il Gigante delle Langhe con le illustrazioni di Richolly Rosazza, vincitore del premio nel 2021 con il libro Tutte storie, scritto da Nadia Al Omari e pubblicato da Kite edizioni. Nello stesso spazio era presente anche la mostra collettiva di illustrazione “Oggi bambini, domani adulti”, dedicata ai diritti dei minori e curata da Carmen Plaza Abanto.

"Esprimiamo, a nome dell'Amministrazione Comunale, grande soddisfazione per il successo del Festival 'Illustrada', la manifestazione dedicata ai libri per ragazzi scritti e disegnati." - commentano gli assessori al turismo, Francesca Botto, e alle manifestazioni, Alessandro Terreno - "Un evento che, di anno in anno, si arricchisce e popola con espositori qualificati e provenienti da tutta Italia. Desideriamo ringraziare gli organizzatori per avere regalato alla città l'ennesimo esempio di come collaborazione e sinergia ci permettano di raggiungere i traguardi che Mondovì merita".