Disagi per la viabilità si registrano in questi minuti ad Alba per un incidente verificatosi intorno alle 19 di oggi, martedì 13 settembre, all’ingresso della tangenziale da via Ognissanti, in direzione Asti.

Secondo le prime informazioni in nostro possesso il sinistro avrebbe coinvolto tre veicoli, senza provocare fortunatamente feriti. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Locale.