Nonostante siccità e timori di chiusure anticipate, stagione da incorniciare per i rifugi di Marittime e Cozie

Una stagione che ha visto il ritorno all'operatività dei presidi alpini, dopo il Covid, con risultati positivi in tema di ospitalità. Si sono visti i primi gruppi stranieri e i gruppi organizzati di tutte le nazionalità. Un bel ritorno alla montagna anche per le guide alpine e gli accompagnatori, per i corsi CAI e i tour operator. Si è assistito alla ripresa delle traversate: Grande Traversata delle Alpi (GTA), giro del Monviso e del Marguareis; un notevole interesse si sta verificando anche per la nuova iniziativa del CAI denominata Sentiero Italia (SI) che collega tutte le Alpi e l’Appennino. La cartografia del Sentiero Italia può essere scaricata a questo link: https://sentieroitalia.cai.it/cartografia-digitale-sentiero-italia-cai/