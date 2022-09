Estate di controlli per la Polfer di Piemonte e Valle d'Aosta: 14 le persone arrestate, cinque i suicidi sventati

Con lo scorso weekend si è conclusa la programmazione dei servizi intensificati nelle aree ferroviarie di Piemonte e Valle d'Aosta, finalizzati a garantire la sicurezza nel periodo estivo, caratterizzato da maggior flusso dei viaggiatori.

L'attività è terminata lo scorso 10 settembre, dopo oltre tre mesi di controlli che hanno visto impiegate oltre 3.200 pattuglie nei servizi d'istituto in stazione, a bordo treno e lungo linea.

Sono state controllate più di 60.000 persone. Di queste, ben 9.000 sono risultate positive al controllo in banca dati. Sono stati rintracciati 10 minori.

Sono 14 le persone tratte in arresto e 100 gli indagati, 5 le persone con intenti suicidi tratte in salvo. Sono state poste a sequestro 12 armi da taglio, circa un chilo di sostanze stupefacenti rinvenute, tra cui cannabinoidi e cocaina, e una decina di piante di cannabis.

Oltre 1.200 treni presenziati dagli operatori Polfer, con particolare attenzione alle tratte in cui si sono registrate criticità e ai convogli a lunga percorrenza.

Nell’ambito del contrasto ai furti di rame e al controllo amministrativo delle ditte

di smaltimento di materiale ferroso, gli operatori Polfer hanno contribuito all’ ‘Operazione Oro Rosso” sottoponendo a verifica 72 strutture specializzate, ad alcune delle quali elevato sanzioni amministrative per un complessivo di circa 11.000 euro, per irregolarità nella gestione documentale e denunciato uno dei

proprietari per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.